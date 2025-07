Anima Festival, gli organizzatori: "Lavoreremo ancora di più per renderlo accessibile a tutti"

Dopo la lettera sulle difficoltà vissute per assistere al concerto di Nek all'Anima Festival, difficoltà dovute al fatto che è costretta su una sedia a rotelle, non si è fatta attendere la replica degli organizzatori.

La pubblichiamo.

***

Gentile lettrice,

la ringraziamo sinceramente per averci scritto e per aver partecipato, insieme a suo marito, a una delle serate dell’Anima Festival.

Ci fa molto piacere sapere che abbia potuto apprezzare il concerto e la magia dell’Anfiteatro, ma non possiamo che rammaricarci profondamente per le difficoltà che ci ha segnalato.

La sua testimonianza è per noi preziosa: ci aiuta a vedere con maggiore chiarezza ciò che, evidentemente, non ha funzionato come previsto.

Ci scusiamo sinceramente per quanto accaduto.

Avevamo predisposto – come lei stessa ha ricordato – parcheggi riservati e una corsia preferenziale per garantire l’accessibilità, ma è evidente che i controlli non sono stati sufficienti a tutelare i diritti delle persone con disabilità. Questo è un punto sul quale ci impegniamo fin da ora a intervenire con maggiore rigore e attenzione, a partire dai prossimi eventi.

Il nostro obiettivo è – e deve essere – quello di rendere il Festival realmente accessibile a tutte e tutti. Per questo ci stiamo già confrontando con i responsabili della logistica per potenziare il presidio dei parcheggi riservati, migliorare l’illuminazione dei percorsi di uscita e garantire la presenza di servizi igienici pienamente accessibili.

Il suo appello è stato ascoltato. Lo consideriamo uno stimolo e una responsabilità da onorare.

Speriamo davvero di poterla accogliere nuovamente in futuro, con un’organizzazione più attenta alle esigenze di ogni persona.

Con gratitudine e rispetto,

Lo staff dell’Anima Festival