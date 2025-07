Auxilium Saluzzo seconda a Saint Vincent

Nella specialità volo,nella gara nazionale a quadrette, in occasione della 42 esima edizione“Trofeo Mario Page”, che si è tenuta a Saint Vincent, in Valle d’Aosta, secondo posto per la formazione dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, con Andrea Mana, Corrado Salusso, Gabriele Parena e Stefano Migliore.

Il team saluzzese, perdeva la finale, nel tiro supplementare per 5 a 6, contro la quadretta della Brb Ivrea, con Marco Capello, Simone Nari, Gabriele Graziano ed Enrico Birolo. In semifinale la compagine saluzzese, aveva la meglio, per 13 a 9, contro Gaglianico Botalla, con Roberto Doria, Fabrizio Rossetti, Andrea Collet ed Alessandro Longo.

A livello giovanile, in Francia, a St Bonnet En Champsaur, il 31 luglio ed il 1 agosto, si disputerà l’amichevole tra Francia ed Italia, per le categorie under 18 ed under 23.

Per gli under 18, il ct Carlo Pastre ed il suo vice Angelo Cappato, hanno convocato tre giocatori del sodalizio saluzzese: Nicolò Buniva, Francesco Costa e Matteo Macario. Per la specialità petanque, ai campionati italiani giovanile, che si sono tenuti a Paesana, nella categoria under 12/15, nella prova del combinato, Matteo Vittone, veniva eliminato nei quarti di finale.