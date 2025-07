Mondiali di nuoto: la braidese Anita Gastaldi alla sua prima tra i "grandi"

Si avvicina l’inizio dei Campionati Mondiali di Nuoto 2025, in programma dal 27 luglio al 3 agosto presso la Championships Arena di Singapore.

L’Italnuoto sarà al via con 33 atleti (16 femmine e 17 maschi); a rappresentare la provincia di Cuneo, oltre a Sara Curtis, ci sarà anche la giovane classe 2003 Anita Gastaldi.

La braidese aveva cercato assiduamente il tempo minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024, senza riuscire nell’impresa; ora, meno di un anno dopo, sarà al via del suo primo appuntamento iridato con la Nazionale seniores, avendo centrato la qualificazione durante i recenti Campionati italiani Assoluti di Riccione (nel mese di aprile).

Nonostante la giovane età, Anita vanta un ottimo palmares a livello giovanile (apice raggiunto alle Universiadi 2023 di Chengdu, con l’oro nei 200 misti).

La cuneese parteciperà alle batterie dei 200 misti (domenica 27 luglio), dei 50 dorso (mercoledì 30 luglio) e dei 100 dorso (lunedì 28 luglio).

Inoltre è possibile un suo impiego nelle staffette femminili. Il suo obiettivo potrebbe essere l’abbassamento dei personali, 1’00”46 nei 100 dorso e 2’10”97 nei 200 misti, siglati quest’anno, con il possibile avvicinamento ai Record Italiani.

Il direttore tecnico Cesare Butini: “Siamo alla vigilia di un Mondiale che, come ho già affermato più volte, non si presenta facile. Sarà una competizione difficile e i paragoni col passato sarebbero fuorvianti. Confido molto nei giovani che dovranno dimostrare di avere le giuste ambizioni. Insomma dobbiamo interpretare questa rassegna iridata come la prima tappa verso Los Angeles 2028.” (fonte federnuoto)

Dunque riflettori puntati sulle “nostre” due portacolori, con la speranza che il nuoto cuneese entri a suon di risultati nel palcoscenico internazionale.