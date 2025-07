I risultati del fine settimana della società Roata Chiusani

ANDY GATTO AL CHALLENGE ASSOLUTO DI CONEGLIANO VENETO

Ottimo quarto posto con nuovo Season Best per il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani Andy Gatto, che chiude in 14”71 i 110hs al Challenge Assoluto di Conegliano Veneto, manifestazione che assegnava gli ultimi pass per la partecipazione agli ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI in programma a Caorle il 2- 3/08/2025.

Pur non classificandosi nelle prime 3 posizioni, Gatto gareggerà comunque a Caorle sui 400hs, avendo ottenuto il minimo per la qualificazione diretta lo scorso fine settimana a Chieri, con il Personale di 52”46 che gli è valso il Titolo Regionale di specialità.





SARAH AIMEE L’EPEE VINCE IL GIRO DEL LAGO DEL MONCENISIO

Ancora una vittoria per Sarah Aimée L’Epée che porta i colori dell’Atletica Roata Chiusani sul gradino più alto del podio assoluto al Giro del Lago del Moncenisio.

Sarah chiude i 16km del percorso misto asfalto e sterrato tracciato intorno al Lago a 2000m di quota in 1h09’35”, con oltre 2 minuti di vantaggio sulla seconda classificata Silvia Camusso, completa il podio Ana Capustin