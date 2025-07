ACCORDEON: il quintetto d'archi solisti dell'orchestra Bruni incanta Villafalletto

Successo per il terzo appuntamento della rassegna "Incanti sconosciuti" a Villafalletto dove, domenica 20 luglio a Villafalletto, si è svolto concerto del quintetto d’archi solisti dell’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, accompagnati dal maestro Ezio Ghibaudo, fisarmonicista affermatosi in diversi concorsi nazionali e internazionali.

Il quintetto d’archi, composto da Marco Ficarra (primo violino), Gabriele Marchisio (secondo violino), Paola Mosca (violoncello), Davide Mosca (viola) e Ciro Cirri (contrabbasso), si è esibito in un concerto articolato in due tempi, ciascuno dei quali ha proposto due momenti musicali differenti.

Nelle due ore di musica, nella cornice del teatro "Pier Giorgio Frassati", si sono susseguiti il quintetto con la Suite di Henry Mancini, con i brani Moon River, The Inspector Clouseau, The Thorn Birds, Charade, Pie in the Face Polka. A seguire, l’ingresso del maestro Ghibaudo, che ha accompagnato il quintetto nel Five tango sensations di Astor Piazzolla, con i brani Asleep, Loving, Anxiety, Despertar e Fear.



Il secondo tempo è iniziato con la Simple Symphony di Benjamin Britten suonato dal quintetto d’archi, composto dai brani Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato, Sentimental Saraband e Frolicsome Finale. Con il rientro sul palco del fisarmonicista, il sestetto ha eseguito altri due brani di Astor Piazzolla: Oblivion e Libertango.

Tra i vari brani eseguiti durante il concerto, introdotti dal maestro Michele Ficarra e dal maestro Ezio Ghibaudo, particolarmente apprezzato dal pubblico è stato Libertango, grazie anche all’arrangiamento del fisarmonicista Ghibaudo.

Il concerto a Villafalletto del quintetto d’archi accompagnati dal maestro Ezio Ghibaudo si inserisce anche all’interno del progetto musicale ACCORDEON che, nelle prossime settimane, proseguirà con una serie di esibizioni dal vivo nella provincia Granda: dopo quelle del 19 luglio a Sampeyre e del 20 luglio a Villafalletto, l'appuntamento è a Levice il 13 agosto e a Dronero l’11 settembre.