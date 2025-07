Cuneo, Polizia Locale e Michelin Sport Club nuovamente in campo per la sicurezza stradale

Si sono concluse la scorsa settimana le 3 giornate formative sulla sicurezza stradale tenute dagli operatori del Comando di Polizia Locale di Cuneo presso il Michelin Sport Club. Oltre 50 bambini e ragazzi hanno partecipato a 9 ore di formazione suddivise tra lezioni in aula ed attività pratiche su strada, potendo apprendere e mettere in pratica le principali norme di comportamento richieste dal codice della strada.

I ragazzi hanno anche assistito ad una simulazione di incidente stradale, apprendendo come chiamare il Numero Unico per le Emergenze (112) e come prestare i primi soccorsi ai feriti, grazie anche alla collaborazione della Misericordia di Cuneo.

“Intendo ringraziare personalmente il Comando di Polizia Locale di Cuneo - ha affermato il Presidente del Michelin Sport Club Battaglia - con cui ormai da anni abbiamo intrapreso questo percorso iniziato con la Befana del Vigile; mi complimento con tutti gli operatori per la professionalità dimostrata. Ringrazio anche il personale della Misericordia, per l’attività prestata”.