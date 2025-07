Fossano: l'insediamento del presidente Trossarello per la prima seduta del rinnovato consiglio di zona di Confartigianato

Si terrà questa sera, alle ore 21 negli uffici dell'associazione in via Lancimano, la prima riunione del rinnovato consiglio di Confartigianato Imprese Cuneo per la zona di Fossano.

L'assise sarà chiamata a ufficializzare l'elezione del nuovo presidente della sezione, definito lo scorso 26 giugno.

A raccogliere il testimone dallo storico presidente Clemente Malvino sarà Giuseppe Trossarello, 57 anni, attuale sindaco di Lequio Tanaro e titolare dell’impresa edile Edil.T.

Trossarello rivestirà anche il ruolo di coordinatore provinciale dei fiduciari comunali di Confartigianato Imprese Cuneo. Provvederà quindi, forte anche del ruolo di sindaco, a confrontarsi coi primi cittadini della provincia.

In seno all'associazione provinciale sarà inoltre presidente della Categoria Edilizia, oltre che rappresentante di Confartigianato nel Cda della Scuola Edile e nella Cassa Edile di Cuneo.

Nel nuovo organico la vicepresidente vicaria sarà Elena Mondino, titolare dell’omonima tipografia fossanese, mentre l'altra vicepresidente sarà Erica Barbero, di Centallo, anche lei titolare di un'impresa edile.

«Ringrazio per il lavoro svolto il presidente uscente Clemente Malvino e con lui il vicepresidente vicario Sergio Cravero e il vicepresidente Massimo Gianoglio – tiene a dire Trossarello –. Sono stati i testimoni di un progetto importante che vorremmo ora proseguire nel migliore dei modi. Un nostro obiettivo sarà quello di promuovere il ricambio generazionale all'interno delle imprese nostre associate, introducendo giovani imprenditori nel presupposto che il futuro sono loro. In questo senso è nostro dovere spronare i figli affinché portino avanti il lavoro dei padri, per dare continuità a un comparto che si conferma colonna portante dell’economia nazionale».

In serata verranno infine nominati i nuovi capi-categoria di Confartigianato Imprese Cuneo – sezione di Fossano e discussi eventualmente argomenti supplementari.