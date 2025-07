Le “Notti del Vino” accendono Barolo sotto le stelle

Il cuore dell’estate si vivrà a Barolo con una notte speciale. Domenica 10 agosto, a partire dalle 20.00, la storica piazza Falletti sarà il centro pulsante di una serata che unisce vino, cultura, astronomia, un tocco di poesia e musica in un’atmosfera incantata.

Dopo anni di successo come “Calici di Stelle”, l’evento cambia nome, ma non spirito: su indicazione dell’Associazione Nazionale Città del Vino, prende il via la prima edizione de “Le Notti del Vino”, mantenendo intatta la formula vincente.

Promossa dalla Barolo&Castles Foundation, dal Comune di Barolo e dalla Pro Loco, la manifestazione rende omaggio all’eccellenza enologica locale, con una degustazione del “Barolo di Barolo”, proposta direttamente dalle cantine e aziende vitivinicole del paese. A rendere ancora più intenso l’abbinamento, il gusto del Prosciutto Crudo di Cuneo D.O.P., grazie al Consorzio di Tutela, e la selezione di formaggi artigianali del Caseificio Moris di Caraglio.

IL WIMU E LA NOTTE STELLATA



Come ogni anno, anche il WiMu – Museo del Vino partecipa all’evento con un’apertura straordinaria in notturna, dalle 20.00 alle 24.00 (con chiusura della biglietteria alle 23.00), offrendo la possibilità di ammirare la volta celeste circondati dai vigneti Patrimonio dell’Umanità, sorseggiando il Re dei vini. Durante tutta la serata sarà possibile osservare il cielo grazie ai telescopi messi a disposizione dall’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino, con la guida e la competenza degli esperti presenti.

Il tutto accompagnato da un piacevole intrattenimento musicale dal vivo, pensato per accompagnare la degustazione e l’esperienza culturale. Per chi ama l’avventura, la notte offrirà anche due sessioni di Castle Angels, la escape room ambientata nel Castello, in programma alle 20.00 e alle 21.30. La partecipazione è possibile solo su prenotazione.

UN DESIDERIO TRA LE FOGLIE, SOSPESO NEL CIELO DI LANGA



Tra le novità più poetiche dell’evento, un invito che si intreccia con l’atmosfera stessa dell’evento: “Affida il tuo desiderio al cielo di Barolo!”. I partecipanti potranno scrivere un pensiero, un auspicio, un sogno su un bigliettino e appenderlo ai rami dell’albero che si erge nella piazzetta del Castello, lasciandolo sospeso nella notte tra le colline, tra luci e sussurri, come se ogni foglia diventasse custode silenziosa di ciò che conta.

TARIFFE, INFO E PRENOTAZIONI



Il biglietto d’ingresso al museo seguirà le tariffe abituali e sarà gratuito per i titolari dell’Abbonamento Musei. La singola degustazione di Barolo avrà un costo di 6 euro, mentre il pacchetto combinato (una degustazione + ingresso al WiMu) sarà disponibile al prezzo speciale di 12 euro. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@wimubarolo.it oppure telefonando al 0173/386697.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà regolarmente all’interno, senza rinunciare all’atmosfera che da sempre caratterizza l’evento.

“Le Notti del Vino nascono per celebrare un’identità che non smette mai di rinnovarsi: il Barolo è un grande classico, ma ogni annata, ogni produttore, ogni sguardo sul paesaggio lo rende sempre nuovo. In questa notte vogliamo raccontare la sua storia con calici pieni, occhi rivolti al cielo e il WiMu aperto a raccogliere tutte le emozioni che il vino e il territorio sanno suscitare”, dichiarano gli organizzatori della Barolo&Castles Foundation.