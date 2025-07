Modifiche alla sosta ed alla circolazione per le celebrazioni dell’anniversario del discorso di Duccio Galimberti

Nelle giornate del 26 e 27 luglio 2025 il Museo Casa Galimberti ha organizzato due eventi in memoria del discorso che Duccio Galimberti tenne alla popolazione il 26 luglio 1943.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno in vigore alcune modifiche alla sosta ed alla circolazione, come sotto specificato:

Istituzione DIVIETI TEMPORANEI DI SOSTA VEICOLARE con rimozione forzata (esclusi i veicoli autorizzati)

Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 luglio 2025: Piazza Galimberti – nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Ponza di San Martino e l’attraversamento pedonale – per nr 06 stalli moto e 06 stalli auto anello esterno e per nr. 06 stalli auto anello interno.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 luglio 2025: Piazza Galimberti - per tutta la sua estensione, anello interno, anello esterno, compresa la testata lato Via Roma ed esclusa la testata sul Corso Nizza. (ad esclusione degli stalli che insistono su Piazza Galimberti riservati al montaggio delle strutture per i quali vige il divieto di sosta sopra specificato); Via Ponza di San Martino – per tutta la sua estensione

Istituzione DIVIETI TEMPORANEI DI TRANSITO VEICOLARE:

Dalle ore 19:30 alle ore 24:00 nei giorni 26 e 27 luglio 2025: Piazza Galimberti - per tutta la sua estensione, compresa la testata di Piazza Galimberti sul lato Via Roma ed esclusa la testata sul lato Corso Nizza. (Sarà consentito il transito da direzione Corso Soleri verso Corso Nizza/Corso Garibaldi e da direzione Corso Nizza verso Corso Garibaldi); Via Ponza di San Martino – per tutta la sua estensione