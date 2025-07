Oltre 300 persone alla raccolta dei mirtilli per il Kenya

Oltre 300 persone hanno partecipato lo scorso 12 luglio alla raccolta dei mirtilli biologici a sostegno del progetto di sviluppo dell’Associazione LVIA in Kenya.

"La presenza di così tanti raccoglitori e raccoglitrici alla nostra iniziativa ci rende molto contenti, perché è un esempio di solidarietà concreta - dichiara Alberto Valmaggia, presidente dell’Associazione -. Ricordiamo infatti che i fondi raccolti saranno impiegati per il nostro progetto di sviluppo agricolo e idrico nell’arida Contea di Isiolo. Nel paese siamo anche impegnati nella realizzazione di orti in cinque scuole della Contea, che permetteranno agli studenti di coltivare ortaggi adatti al clima arido e di acquisire elementi di educazione ambientale e alimentare; questa iniziativa aiuterà le famiglie e le cooperative agricole a creare anche i propri orti mediante la fornitura di sementi, attrezzature e soprattutto a riabilitare le infrastrutture idriche per portare l’acqua nei campi".

A sostenere l’impegno in Kenya di LVIA è intervenuta anche Fondazione Mediolanum, da sempre impegnata a difesa dell’infanzia in condizioni di disagio, che raddoppierà le donazioni ricevute durante le due giornate di raccolta dei Mirtilli solidali a favore dei bambini e delle bambine delle scuole di Isiolo.

L’iniziativa Piovono Mirtilli - organizzata grazie alla disponibilità dell’azienda agricola Tetto Nuovo, membro della Cooperativa Agrifrutta - sarà ripetuta sabato 26 luglio, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Per evitare sprechi con i contenitori usa e getta, si richiede ai partecipanti di portare da casa cestini o contenitori per riporre i frutti raccolti e si consiglia di venire con auto condivise per raggiungere il campo (situato a Madonna dell’Olmo in Via della Battaglia 113, nei pressi degli impianti sportivi, dove si richiede di parcheggiare). Anche il 26 luglio, dopo aver raccolto i propri mirtilli, ciascun partecipante potrà portarli a casa al prezzo di 4 €/kg e per ogni kg di mirtilli, 2 € saranno donati dall’Azienda agricola al progetto di LVIA in Kenya. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0171-696975 (sede LVIA).

Per chi non riuscisse a partecipare il 26 luglio, sarà possibile ordinare entro il 31 luglio i mirtilli biologici solidali che, con un’offerta minima di 9 €/kg, saranno raccolti appositamente da volontari e volontarie dell’Associazione e potranno esser ritirati presso la sede LVIA di Cuneo (Via D. Peano 8/b, il 1 e 4 agosto fra le 9,30 a le 17) e di Torino (Via Borgosesia 30, il 4 agosto fra le 9,30 a le 17). Per informazioni e prenotazioni su questa seconda attività 351 7581972.