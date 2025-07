Si dimentica il cellulare in tasca durante il quiz della patente: assolto

Erra il 3 novembre 2021 quando S.S., un giovane ragazzo maliano, si era presentato alla Motorizzazione di Madonna dell’Olmo per sostenere l’esame teorico della patente. Quella mattina, però, qualcosa andò storto: gli esaminatori, infatti, lo sorpresero svolgere il test con il cellulare in tasca e gli auricolari appesi alla giacca.

“Quando siamo arrivati - aveva spiegato l’agente che intervenì- la funzionaria ci diede il cellulare e le cuffiette del candidato che non aveva consegnato prima dello svolgimento dell’esame. Inoltre, aveva anche un altro cellulare e un altro paio di auricolari. Abbiamo poi acquisito la scheda del quiz, che però non superò perché fece sette errori”.

Segnalato alla Questura, S.S. si è ritrovato imputato in tribunale a Cuneo con l'accusa di aver tentato di indurre, con l’inganno, un pubblico ufficiale a commettere un falso in atto pubblico. Ma come spiegato da S.S., poi assolto, alla base della vicenda ci sarebbe stato un grande equivoco. Quel giorno, infatti, era stato accompagnato dall’istruttore della scuola guida che però si dimenticò di consegnargli il foglio di iscrizione all’esame: “Sono subito uscito - aveva spiegato- e l’ho chiamato col telefono. Lui è tornato indietro per consegnarmi il foglio. Poi, quando sono entrato in aula con il documento, era già tardi. Mi dissero che la prova stava per cominciare e di sbrigarmi. Nella fretta, mi sono dimenticato di consegnare il cellulare. Passando tra i banchi, poi, hanno visto le cuffiette appese alla giacca e mi hanno fermato: ma nessuno all’entrata mi aveva detto di consegnarle. Io poi non ho parlato con nessuno durante la prova”.

A sostegno della versione fornita dall'imputato, c'è stata la produzione da parte dell'avvocato Leonardo Roberi dei tabulati telefonici del ragazzo: in effetti, l'ultima telefonata in uscita era indirizzata all'istruttore di guida.