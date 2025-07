Istituto Diagnostico Athena: nuove promozioni estive valide fino al 31 agosto

L'estate, quando i ritmi rallentano e le giornate regalano più tempo, è l'occasione ideale per occuparsi della propria salute ed eseguire accertamenti o esami diagnostici rinviati o trascurati.

L’Istituto Diagnostico Athena di Cuneo ha pensato di attivare pacchetti promozionali con i suoi servizi di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Fino al 31 agosto è possibile usufruire di Risonanza Magnetica per singola articolazione a 120 € oppure RM colonna – singolo tratto a 150 €.

Se si è assicurati o si deve prenotare più prestazioni, è possibile contattare il 0171 70 86 14 per ricevere tutte le informazioni e fissare l’appuntamento.

Per il percorso senologico con mammografia ed ecografia mammaria, è raccomandabile chiamare direttamente in studio per gestire secondo caso specifico, lo staff saprà come accogliere con professionalità e attenzione.

Si ricorda, infine, che gli esami con mezzo di contrasto non sono prenotabili online, ma telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00 allo 0171 708614 o Whatsapp al 353 4735143 o via e-mail all'indirizzo info@idathena.it