Ritrovare il movimento: quando ricorrere alla chirurgia del ginocchio

Il ginocchio è una delle articolazioni più sollecitate del nostro corpo. Camminiamo, corriamo, saltiamo, saliamo le scale: ogni giorno, compiamo centinaia di movimenti che coinvolgono questa complessa struttura anatomica. Non sorprende, dunque, che si tratti anche di una delle articolazioni più soggette a traumi, lesioni e processi degenerativi.

Dolore cronico, rigidità, gonfiore ricorrente o instabilità sono sintomi da non trascurare. Quando terapie conservative come fisioterapia, farmaci o infiltrazioni non bastano più, la chirurgia del ginocchio può rappresentare la soluzione definitiva per recuperare funzionalità e qualità della vita.

Chirurgia del ginocchio: tecniche innovative per risultati duraturi

Negli ultimi anni, le tecniche chirurgiche applicate al ginocchio si sono evolute in modo significativo, grazie all’avvento della chirurgia artroscopica mininvasiva e alla personalizzazione dei percorsi terapeutici. Presso la Clinica Parioli, l’intervento viene pianificato su misura, dopo un’accurata diagnosi clinica e strumentale.

Le principali procedure ortopediche comprendono:

Ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA)

Meniscectomia o sutura del menisco lesionato

Trattamento delle lesioni cartilaginee

Protesi di ginocchio (totale o monocompartimentale)

Artrolisi per rigidità post-traumatica o post-chirurgica

Tutti gli interventi vengono eseguiti da un’équipe ortopedica esperta, con accesso a tecnologie all’avanguardia e materiali protesici di ultima generazione.

Quando è il momento di operare: i segnali da non sottovalutare

Non è sempre facile stabilire quando è il momento giusto per ricorrere alla chirurgia. I medici della Clinica Parioli consigliano una valutazione approfondita in presenza di:

Dolore persistente anche a riposo

Limitazione significativa del movimento

Gonfiore articolare ricorrente

Instabilità o sensazione di cedimento

Fallimento delle terapie conservative

In questi casi, un intervento tempestivo può prevenire il peggioramento della patologia e abbreviare i tempi di recupero, soprattutto per i pazienti sportivi o ancora in età lavorativa.

Chirurgia del ginocchio Roma : perché scegliere la Clinica Parioli

La Clinica Parioli rappresenta una delle realtà più affidabili e apprezzate nella chirurgia ortopedica del ginocchio a Roma. L'approccio integrato consente al paziente di essere seguito in tutte le fasi: dalla prima visita ortopedica alla diagnostica per immagini, dall’intervento chirurgico alla fisioterapia post-operatoria.

Ecco i punti di forza:

Specialisti ortopedici di alto profilo , con esperienza in traumatologia sportiva e chirurgia protesica

, con esperienza in traumatologia sportiva e chirurgia protesica Chirurgia mininvasiva e personalizzata , per ridurre tempi di degenza e favorire il recupero rapido

, per ridurre tempi di degenza e favorire il recupero rapido Equipe anestesiologica dedicata , per una gestione del dolore efficace e sicura

, per una gestione del dolore efficace e sicura Percorsi fast-track , che ottimizzano l’intero iter ospedaliero

, che ottimizzano l’intero iter ospedaliero Assistenza pre e post-operatoria completa, con possibilità di fisioterapia interna

Presso la Clinica Parioli, ogni paziente è al centro di un sistema curato nei minimi dettagli, orientato al benessere, alla rapidità e alla sicurezza.











