Burattinarte Summertime fa tappa a Bra: poesia e umorismo incontrano grandi e piccini

La tappa del 26 luglio a Bra è uno dei momenti più attesi di Burattinarte Summertime 2025.

Due grandi artisti internazionali – Adrian Bandirali e la compagnia Teatro Alegre – porteranno al Palazzo Traversa una serata unica, fatta di teatro poetico, burattini visionari, marionette raffinate e tanta umanità.

Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto, nel cuore storico della città, mentre in caso di pioggia l'evento si terrà al salone polifunzionale Arpino, in largo della Resistenza. L’ingresso è come sempre gratuito!

Si comincia alle 21:15 con lo spettacolo "Mas que nada" di Adrian Bandirali, direttamente dall'Argentina.

Un susseguirsi di quadri brevi, poetici e taglienti, che fanno ridere, riflettere, sorprendere. "Mas que nada" è uno spettacolo in continua evoluzione, costruito come un mosaico di scene senza tempo: l’ubriacone, il domatore di leoni, le oche innamorate… tutti personaggi che parlano, con umorismo e profondità, del nostro rapporto con il mondo, con gli altri e con noi stessi.

Con burattini a guanto e pupazzi dalle forme essenziali, Bandirali – maestro argentino attivo da decenni nei maggiori festival europei – trasforma la semplicità in arte pura. Ogni figura prende vita tra le sue mani con una verità emotiva disarmante, restituendo allo spettatore uno specchio ironico e malinconico della realtà. Una vera perla del teatro di strada d’autore, che mantiene viva la tradizione arricchendola di sguardo contemporaneo.

Alle 21:45 sarà invece il Teatro Alegre a stupire il pubblico con "Marionette in cerca di manipolazione" , un piccolo gioiello teatrale, costruito sul silenzio, il gesto e la forza delle immagini.



"Marionette in cerca di manipolazione" è uno spettacolo delicato e potente al tempo stesso, dove le marionette – animate secondo la raffinata tecnica giapponese del bunraku – diventano vere e proprie presenze vive, capaci di esprimere emozioni profonde e universali senza pronunciare una sola parola.

Attraverso una serie di scene poetiche e ironiche, Teatro Alegre racconta la vita con sguardo lucido, affettuoso e satirico. Il linguaggio è quello del corpo e della musica, in una danza silenziosa che affronta con leggerezza temi come la solitudine, il tempo, l’amore e la fragilità umana.

Uno spettacolo amato dai festival internazionali e applaudito in tutto il mondo, che parla a tutte le età e incanta per la sua grazia, la sua intelligenza e la sua bellezza senza tempo.

Una serata da non perdere, dove il teatro di figura mostra tutto il suo incanto.

Prossime tappe di Burattinarte Summertime 2025: Cherasco e Novello, rispettivamente il 29 e il 31 agosto 2025.