"Accademie in Valle" al via giovedì con la dissacrante ironia della Banda Osiris

Tutto è pronto per la 18ª edizione di "Accademie in Valle", il festival che porta la grande musica e il teatro nelle suggestive località delle Valli Pesio, Gesso e Vermenagna. Anche quest'anno, il programma si preannuncia ricco e variegato, con artisti di fama nazionale e internazionale pronti a incantare il pubblico con performance indimenticabili.

L'apertura del festival è affidata alla dissacrante ironia della Banda Osiris che, con lo spettacolo Le Dolenti Note, inaugurano la rassegna giovedì 24 luglio a Demonte: un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà, una girandola senza sosta di gag musicali, un inno all'amore per la musica travestito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere.

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura che, con le loro magiche sonorità, si esibiranno nella suggestiva cornice della Certosa di Pesio il 26 luglio. Un'occasione imperdibile per gli amanti del jazz e delle atmosfere intime. La musica e la cultura mediterranea saranno protagoniste il 1° agosto a Chiusa di Pesio con il Gruppo Mediterranea e il loro affascinante spettacolo Il flamenco di García Lorca, un viaggio tra poesia e passione. Sempre a Chiusa di Pesio, l'8 agosto, Extras Elena Giardina renderà omaggio a una delle più grandi voci della musica italiana con Brava! Omaggio a Mina, ripercorrendo i successi intramontabili della Tigre di Cremona.

Il festival farà tappa anche a Vernante, dove il 27 luglio il Piper Trio proporrà The Piper's Night, una serata dedicata al suono inconfondibile delle cornamuse con musiche da Irlanda, Francia e Nord Italia. Il 31 luglio, sempre a Vernante, i Khorakhané - gruppo rivelazione al 57° Festival di Sanremo dove hanno ottenuto il secondo premio della critica nella sezione giovani - regaleranno al pubblico un emozionante Omaggio a De Andrè, rievocando le indimenticabili canzoni del cantautore genovese.

Limone Piemonte, altro suggestivo luogo da sempre parte integrante del programma di “Accademie in Valle”, ospiterà ben tre appuntamenti: il 29 luglio la International Chamber presenterà Zephyr, un concerto di musica da camera di alto livello eseguita da giovani musicisti selezionati attraverso audizioni internazionali. Il 2 agosto sarà la volta del Quintetto Prestige Artisti del Teatro Regio di Torino, con Pierino e il Lupo, un racconto di Lucia Margherita Marino, che con un classico intramontabile incanterà i più piccoli e non solo. Il 9 agosto il Trio Opera Viwa proporrà L'opera in salotto, un modo intimo e coinvolgente per avvicinarsi al mondo dell'opera.

Infine, Entracque ospiterà due eventi di grande richiamo: il 12 agosto il Ten String Duo presenterà Candlelight Music, un concerto avvolgente e suggestivo a lume di candela nei giardinetti del Salone Maria José. Il 30 agosto, la chiusura del festival sarà affidata alla raffinata voce di Karima con il suo spettacolo Lifetime, promettendo un finale indimenticabile per questa diciottesima edizione.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15 e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti (a eccezione del concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura).

«Accademie in Valle si conferma ancora una volta un appuntamento fisso dell'estate cuneese, capace di unire la bellezza dei luoghi con la qualità artistica delle proposte. Quest'anno, in particolare, siamo riusciti a creare un programma che spazia tra generi e stili diversi, offrendo al nostro pubblico un'esperienza musicale davvero ricca e coinvolgente», dichiara il Maestro Angelo Vinai, Direttore Artistico del Festival. «Tutto questo non sarebbe possibile senza il prezioso contributo di tantissime realtà. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti gli artisti che con la loro passione e il loro talento illumineranno i nostri palcoscenici. Un ringraziamento speciale va ai Sindaci e alle amministrazioni comunali dei paesi coinvolti, alla Pro Loco di Demonte e all’Associazione PrismaDanza di Vernante, il cui supporto e la cui collaborazione sono fondamentali per la realizzazione di ogni singola tappa. Infine, un grazie di cuore a tutti gli sponsor, il cui generoso sostegno rende possibile la concretizzazione di un sogno che si rinnova di anno in anno. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme queste serate di grande musica ed emozione».