Bra: settimo appuntamento di "Mousikon" dedicato a Adolfo Gandino

Martedì 29 luglio, alle ore 21 presso Palazzo Traversa a Bra, si terrà la conferenza "Adolfo Gandino - Il musicista di Pascoli", per festeggiare il compleanno del musicista braidese-bolognese Adolfo Gandino, nato a Bra il 29 luglio del 1878, nella villa presso la chiesetta di San Michele.

Adolfo Gandino trascorse la sua infanzia e adolescenza in un ambiente di raffinata cultura, nel quale l’amore per l’arte, la poesia e la storia rientravano nella quotidianità, grazie al trasferimento a Bologna, dove il padre, Giovanni Battista, famoso latinista e profondo amico di Giovanni Pascoli, teneva la cattedra nell’Ateneo a fianco di Carducci, Francesco Ovidio e altri prestigiosi professori, come l’archeologo braidese Edoardo Brizio.

La conferenza e guida all’ascolto ci porterà a conoscere il personaggio, il musicista e l’uomo attraverso suoni e immagini.

La serata è il settimo appuntamento del progetto “Mousikon” di “Zizzola Turismo & Cultura”, patrocinato dal Comune di Bra.