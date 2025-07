Cherasco, in mostra i disegni partecipanti al concorso naturalistico per il calendario 2025

Saranno in mostra nella chiesa di San Gregorio, dal 2 agosto a domenica 24 agosto, tutti i disegni partecipanti al concorso naturalistico per il calendario 2025. Quasi 300 tavole suddivise nei dodici mesi dell’anno appartenenti a tutti i concorrenti del concorso per il calendario naturalistico dell’anno in corso. Il tema era: “La nuova avifauna del territorio cheraschese”.

I lavori, con i soggetti in forma di ritratto o nel loro ambiente naturale, raffigurano 12 specie di uccelli diverse, una per ogni mese dell’anno, ci sono volatili come la taccola, il falco pellegrino, il codirosso spazzacamino, la tortora dal collare, il picchio nero, l’airone bianco maggiore, l’airone guardabuoi, il gabbiano reale, l’astore, la gru, lo svasso maggiore e il cormorano.

Il Concorso Calendario Naturalistico 2025 della Città di Cherasco da anni promuove le particolarità dell'ambiente del nostro territorio attraverso il disegno. Il vincitore del concorso, oltre a ricevere un premio di 1.000 euro, vede i suoi disegni pubblicati sul Calendario della Città di Cherasco dell’anno successivo alla partecipazione. Ci sono poi anche un secondo premio di 500 euro e un terzo di 250 euro.

Nella mostra di San Gregorio si potranno ammirare i disegni dei vincitori: Francesco Santero, di Cuneo (primo posto), Liu Yu di Varese (secondo posto), Emma Rossi di Rocca De Baldi (terzo posto), insieme a quelli dei ragazzi dell'Istituto Liceo Artistico "Pinot Gallizio" di Alba che si sono aggiudicati un premio come scuola.

Saranno esposti anche i disegni degli altri partecipanti: Agata Burdese, Ioana Calin, Monica Concardi, Donata D'Addabbo, Martina Dotta, Giulia Giordano, Gabriel Maciel, Sara Maggi, Carlotta Martini, Alessia Roggero, Maria Luisa Silipo, Simonetta Sozzé, Giovanna Zagni e del Liceo artistico "Ego Bianchi" di Cuneo.

La mostra è nella chiesa di San Gregorio dal 2 agosto al 24 agosto, nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Ingresso libero e gratuito. Per info, ufficio turistico tel. 0172427050.