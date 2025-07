Festa patronale di San Giacomo a Monterosso Grana

Delle Radici e dell’Amicizia è il sottotitolo della Festa Patronale di San Giacomo che dal 25 al 28 luglio si svolgerà a Monterosso Grana.

Un programma ricco di manifestazioni dedicate ai grandi e ai piccoli, fatto di spettacoli e sport, luna park, intrattenimento e buon cibo.

E nella categoria “Radici” entra di diritto per il secondo anno consecutivo L’albero della Cuccagna che fino agli anni ’60 animava la piazza di Monterosso Grana durante i festeggiamenti per San Giacomo.

Allora l’Albero era il protagonista delle feste di paese. Qualcuno se lo ricorda bene come una sfida per i giovani più atletici per procurarsi con la forza dei muscoli e l’astuzia leccornie che altrimenti non avrebbero mai potuto assaggiare.

Arrampicarsi su un palo coperto di grasso scivoloso per riuscire ad accaparrassi prosciutti, salumi, più raramente soldi appesi alla cima dell’albero era una delle sfide più attese durante la festa in onore del santo patrono.

Poi il benessere, la modernizzazione e globalizzazione dei gusti e delle attività hanno fatto in modo che questa usanza sparisse dalle nostre piazze. Soprattutto da quelle del Cuneese, mentre in altre zone d’Italia l’albero della Cuccagna è rimasto bel fiorente e in vita, tanto da essere diventato un’attività sportiva regolamentata a tutti gli effetti dal CONI.

Per il secondo anno torna quindi l’Albero della Cuccagna, organizzato in collaborazione con l’AIPC, l’associazione Italiana Palo della Cuccagna e dato il grandissimo successo dello scorso anno sono già pronte a darsi battaglia ben sette squadre di “arrampicatori”. L’appuntamento sarà per domenica 27 luglio alle ore 15 e, come è successo lo scorso anno, sarà occasione di gran divertimento anche per il pubblico.

Come da regolamento AIPC la competizione si svolgerà a squadre che si cimenteranno nell’ascesa del palo di 9 metri accuratamente unto di grasso. Saranno ancora accettate iscrizioni di squadre locali, ma anche provenienti da ogni parte d’Italia che potranno, solo grazie alla loro bravura accaparrarsi i premi che, come usava un tempo, saranno rigorosamente in natura: prosciutti, salumi e non potrà mancare il Castelmagno, re della Valle Grana.

A presentare la competizione ci sarà la giornalista Paola Gula.