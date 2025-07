Il Festival Piazza di Circo, dopo il successo a San Michele Mondovì, abbraccia Frabosa Sottana

A volte basta una sera d’estate per accendere una piazza. È successo sabato a San Michele Mondovì, lo scorso 19 luglio, dove il Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche ha fatto tappa con Malleabile, spettacolo poetico e coinvolgente di teatro fisico e circo contemporaneo. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha condiviso un’esperienza che ha saputo divertire, sorprendere e mettere d’accordo generazioni diverse.

“Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto perché crediamo che anche un piccolo comune come San Michele Mondovì possa giocare un ruolo importante nel valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali di qualità. È stata una bellissima occasione per offrire qualcosa di diverso ai nostri cittadini e accogliere chi scende dalle località turistiche vicine come Pamparato e Roburent. L’artista ha saputo coinvolgere e divertire sia i più piccoli che gli adulti, trasformando la piazza in uno spazio vivo, partecipato e pieno di energia positiva” – Andrea Avagnina, Vicesindaco di San Michele Mondovì.

San Michele non è un comune turistico nel senso classico, ma è crocevia e porta d’accesso tra pianura e montagna, luogo perfetto per un festival che cresce grazie alla collaborazione dei territori e che quest’anno raggiunge l’ottava edizione con uno spirito sempre più diffuso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI: TRA IDENTITÀ IN TRASFORMAZIONE E RISATE DA MONTAGNA

Giovedì 24 e Venerdì 25 luglio – ore 21:30

Mondovì Breo – Chapiteau Piazzale Giardini

HEROES – Compagnia blucinQue

Durata 60 min – Ingresso 5 euro – Teatro danza, musica live, performance contemporanea



“Ho creato in me varie personalità. Creo personalità costantemente. Ogni mio sogno si incarna immediatamente nell’attimo stesso in cui è sognato, in un’altra persona che comincia a sognarlo, una persona diversa da me.”



Queste parole di Fernando Pessoa sono il cuore pulsante di Heroes, una creazione che attraversa danza, teatro fisico, musica dal vivo e performance contemporanea per esplorare il tema dell’identità frammentata e della metamorfosi continua dell’essere. Sei performer e una musicista dal vivo (violoncellista e compositrice di musica elettronica) evocano sulla scena un caleidoscopio di identità, attraversando mondi diversi e cangianti. Ogni personaggio rappresenta una figura ispirata a icone del cinema o della musica, da David Bowie, cui lo spettacolo deve il titolo, al presentatore di Cabaret, passando per figure storiche del clown come Grock e la famiglia Fratellini. Heroes è un’esperienza visiva e sonora che, attraverso il corpo e il suono, esplora il confine tra identità e finzione, omaggiando la cultura pop e la storia dell’arte performativa con uno sguardo profondo e coinvolgente sulla complessità dell’esistenza umana.

Sabato 26 luglio – ore 18:00

Frabosa Sottana – frazione Gosi di Pianvignale

L’ANTAGONISTA – Compagnia Artemakia

Durata 45 min – Circo contemporaneo



Uno degli appuntamenti più attesi del festival – una vera “rosa” del cartellone 2025 – porterà il pubblico tra le montagne di Frabosa Sottana per una serata di comicità, tecnica e poesia. In L’Antagonista, il campione MiSko tenta di introdurre in scena il giovane LuFu, ma la rivalità prende il sopravvento… con esiti irresistibili. Il pubblico si troverà davanti a uno spettacolo che diverte e sorprende, ma che racconta anche, tra le righe, l’importanza della collaborazione rispetto alla competizione.



Con questa tappa, il festival conferma la sua vocazione “alta”: Piazza di Circo torna in montagna, e lo fa con uno spettacolo per tutti, in un luogo dove la cultura arriva spesso solo di passaggio. Anche da qui passa il senso di un festival che abita il territorio in modo autentico.

Domenica 27 luglio – ore 18:00

Frabosa Sottana – Campetti Confraternita

EXITOUR VERTIGO – Accademia Cirko Vertigo

Durata 45 min – Genere: Circo Contemporaneo



Uno spettacolo potente, autentico, personale. Un mosaico eclettico di numeri intimi e personali, dove circo, teatro, danza e voce si intrecciano per raccontare mondi interiori, visioni e desideri. Protagonisti gli artisti dell’Accademia Cirko Vertigo, la prima università italiana dedicata al circo contemporaneo. Una vetrina di talenti, un viaggio autentico tra corpi, emozioni e linguaggi.