Monfortinjazz 2025, il gran finale della 49ª edizione con Edoardo Bennato

Il gran finale della 49ª edizione di Monfortinjazz porta sul palco dell’Auditorium Horszowski un’icona indiscussa della musica italiana: Edoardo Bennato. Domenica 3 agosto alle ore 21, il cantautore napoletano – ribelle, ironico, visionario – arriva per la prima volta a Monforte d’Alba con il tour "Sono solo canzonette 2025", un concerto che si preannuncia come un’esplosione di energia, provocazione e poesia in musica.



Anticonformista per eccellenza, primo a mescolare rock e blues con la tradizione cantautorale italiana, Bennato continua a incantare con la forza delle sue canzoni, capaci di attraversare il tempo e parlare anche all’oggi. A Monfortinjazz presenterà un vero e proprio “jukebox” di successi vecchi e nuovi: da Il gatto e la volpe a Un giorno credi, da La fata a Sono solo canzonette, in uno spettacolo che attraversa cinquant’anni di musica e parole. Canzoni che raccontano le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’illusione del potere, il diritto di sognare e disobbedire, con l’ironia graffiante che da sempre lo contraddistingue.



Bennato sarà accompagnato dalla sua storica band – la BeBand – con Gennaro Porcelli e Giuseppe Scarpato alle chitarre, Arduino Lopez al basso, Roberto Perrone alla batteria e Raffaele Lopez alle tastiere: un ensemble affiatato per uno show travolgente e sincero, tra assoli rock, ballate e testi intramontabili.



Il concerto chiude una straordinaria edizione del festival che ha ospitato, nel cuore delle Langhe del Barolo, artisti di fama internazionale come i 40 Fingers con il loro virtuosismo acustico, Kamasi Washington con il suo jazz visionario, The Original Blues Brothers Band portatrice di un’energia leggendaria, Brad Mehldau interprete di un lirismo raffinato, confermando Monfortinjazz come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate musicale italiana.



Il prossimo appuntamento è ora al 2026, anno in cui Monfortinjazz festeggerà il suo 50° anniversario: una tappa storica da celebrare con un’edizione ancora più memorabile.

A completare la proposta culturale, negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino è visitabile la mostra fotografica “Dalla parte di Gianmaria Testa” del fotografo Alex Astegiano, storico ritrattista del festival, che racconta in immagini intime e suggestive la figura del grande cantautore piemontese.