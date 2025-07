Viariante Demonte, l'onorevole Ciaburro: "Notizia che attendavamo fiduciosi"

“Un’ottima notizia che attendavamo fiduciosi in questi giorni, visto che l’iter, iniziato dopo una riunione in prefettura a Cuneo, è partito fin da subito spedito, rispettando tempi e i modi del cronoprogramma".

Così l'onorevole Monica Ciaburro, nonché sindaco di Argentera, commenta la notizia il via libera della Commissione europea all'Ambiente per i lavori della variante di Demonte.

"Abbiamo aggiunto un tassello importante su una questione che sta molto a cuore alla provincia di Cuneo, grazie ad un procedimento non certo facile, in quanto ha dovuto recuperare un passato di interesse ed interventi non molto puntuale né attento alle esigenze del territorio e soprattutto nel massimo rispetto e nella tutela del nostro ambiente - conclude Ciaburro -. Siamo ad un passaggio decisivo, che fa ben sperare in una soluzione concreta, celere ed adeguata”.