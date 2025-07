A Bellino sabato 26 luglio: rileggere Dino Buzzati in lingua occitana

Sabato 26 luglio, dalle ore 16:00 alle 17:30, in Borgata Chiesa a Bellino, presso il tendone allestito dal Comitato Festeggiamenti San Giacomo, si terrà una tavola rotonda intitolata "Il silenzio delle montagne, il suono antico delle Alpi: rileggere Dino Buzzati in lingua occitana". L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro Bàrnabo d'es mountanhes, traduzione in occitano del celebre romanzo Bàrnabo delle montagne di Dino Buzzati, opera che esplora con tono favolistico e profondi rimandi alla natura il legame tra uomo e montagna.

La moderatrice Matile Deferre guiderà il dibattito insieme ai relatori Marco Perale, presidente dell’Associazione internazionale Dino Buzzati, e agli esperti di lingua e cultura occitana Dario Anghilante e Dino Matteodo. La discussione sarà seguita da un momento di confronto aperto al pubblico, per riflettere insieme sul valore culturale e linguistico di questa nuova edizione.

L’evento si concluderà con un brindisi conviviale offerto dall’Associazione culturale Lou Saber, consolidando così un’occasione di incontro e di riscoperta delle radici alpine e della letteratura che le ha immortalate.