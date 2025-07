Calcio, serie C: al Bra arriva Denis Chiesa come difensore centrale

Fisicità e mentalità, per rafforzare il roster del Bra. Il club giallorosso annuncia di aver sottoscritto l'accordo sportivo per la C 25/26 con Denis Chiesa.



Nato a Feltre (Belluno) nel 2001, di ruolo difensore centrale. Svincolato dal 1/7, nel campionato scorso ha indossato i colori della Dolomiti Bellunesi, con cui ha vinto il campionato di Serie D, affrontando proprio i braidesi nella Poule Scudetto all'Attilio Bravi.



Nella sua carriera, partita nelle giovanili del Belluno, ha fatto parte della Reggiana, del Montevarchi, della Pistoiese e dello United Riccione.

Già aggregato ai suoi nuovi compagni e a disposizione dell'allenatore Fabio Nisticò. Nella foto è ritratto con il direttore sportivo del Bra, Ettore Menicucci.

La società dà il Benvenuto Denis!