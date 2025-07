Italia Nostra contro la gara di Enduro a Monteu Roero: “Modello sbagliato, dannoso per l’ambiente”

La Sezione di Alba di Italia Nostra prende ufficialmente posizione contro la gara motociclistica di Enduro prevista per il 27 luglio prossimo a Monteu Roero.

In una lettera inviata agli organi competenti e diffusa alla stampa, l’associazione esprime “nuovamente il proprio netto dissenso contro tali manifestazioni”, richiamandosi alla linea già adottata in passato e condivisa da altri sodalizi ambientalisti del territorio.

Secondo Italia Nostra, eventi come questi sono “non solo deleteri per l’ambiente naturale od umanizzato, ma pure portatori d’inquinamento atmosferico ed acustico”, contribuendo a diffondere un modello educativo contrario al rispetto degli ecosistemi e delle regole della viabilità stradale.

Nel mirino dell’associazione anche la mancata coerenza con la normativa vigente. Viene citata in particolare la Legge regionale n. 32 del 1982, che impone la regolamentazione della circolazione fuori strada, consentendola solo per esigenze abitative, agricole o silvo-pastorali, e comunque previa individuazione di percorsi idonei.

Il Roero, secondo l’associazione, è un territorio “di pregevole caratterizzazione naturale e paesaggistica”, che andrebbe preservato e valorizzato con politiche pubbliche orientate a uno sviluppo sostenibile. “Per tali gare motociclistiche si tratta di negativi modelli di comportamento”, si legge nella nota, che invita gli enti locali a orientare le proprie scelte verso la salvaguardia ambientale.