Vigor Cycling Piasco tra piazzamenti e vittorie: emozioni contrastanti nel weekend agonistico

Domenica di alti e bassi per il Vigor Cycling, che ha visto i propri atleti protagonisti su più fronti agonistici. Gli esordienti, guidati dal direttore sportivo Michele Ancona, hanno conquistato un ottimo secondo posto nella categoria 2012 a Moretta (Cn), grazie a Jacopo Altare.

Il giovane corridore ha dovuto però fronteggiare un incidente meccanico a tre chilometri dall’arrivo, quando la catena della sua bici è saltata nel momento decisivo. Meno fortuna hanno avuto i compagni Dennis Solavaggione, caduto in avvio, e Gioele Barra, vittima di una foratura, mentre Tommaso Capello ha concluso regolarmente la prova.

Nel frattempo, gli allievi del diesse Salvatore Cirlincione si sono confrontati a Borzonasca (Ge), in una gara valida per il campionato ligure con oltre settanta partecipanti provenienti anche da Emilia e Toscana. La corsa si è mantenuta compatta fino agli ultimi 500 metri in salita, dove Luca Gugnino ha chiuso in quarta posizione, seguito da Jacopo Galfrè (23°) e Tomas Lantermino (27°).

Il sodalizio guidato da Claudio e Silvio Mattio ha però avuto modo di festeggiare una vittoria di prestigio grazie allo juniores Alessandro Viola dell’UC Piasco, club nato dalla collaborazione tra Vigor Cycling ed Esperia. Viola ha trionfato nel Gran Premio della Garfagnana in Toscana, dopo una fuga solitaria di circa 10 chilometri e uno sprint finale controllato con maestria, regolando l’avversario Tommaso Banini. Il sanremese si è anche aggiudicato le classifiche speciali di traguardi volanti e gran premi della montagna, con il compagno di squadra Francesco Belmondo terzo.

Ottime notizie anche dal settore enduro, con sei atleti impegnati nella gara di Sauze d’Oulx articolata su cinque speciali. Nicola Bima ha conquistato un brillante secondo posto, mentre Lorenzo Tallone, Matteo Oselin e Valentino Alessio sono arrivati rispettivamente sesto, dodicesimo e trentunesimo. Tra gli esordienti si è distinto infine Martino Icardi, quinto assoluto e vicino al podio.