Da Bra a Carmagnola per scoprire qualità e benefici del peperone

Nel periodo di trionfo dei peperoni di Carmagnola, tipica eccellenza degli orti situati nella zona sud della provincia di Torino, scopriamone qualità e benefici.

Rossi, gialli, verdi, lunghi, tondi, questi ortaggi dai mille colori e mille forme sono ricchi di vitamina C e betacarotene, tutti elementi antiossidanti, sono poveri di calorie e hanno un buon contenuto di sali minerali, fibra e acqua.

Con i peperoni si possono preparare ricette sfiziose, come ad esempio una crema light, perfetta come contorno o da accompagnare a primi e secondi piatti. In più è facilissima e d’effetto, quindi perché non provare?

Prima di tutto, lavate 2 peperoni grandi rossi (quantità per 2 vasetti da 200 g), asciugateli e cuoceteli sulla brace o in forno ben caldo a 180° per 25 minuti. Poi ancora bollenti, trasferiteli in sacchetti di plastica da cucina lasciateli raffreddare 15 minuti e infine spellateli. Quindi, frullateli fino ad ottenere una crema densa. Poi aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, 1 ciuffo di prezzemolo tritato finemente e sale.

La crema di peperoni è pronta per essere spalmata su crostini, bruschette, tartine, condire la pasta (preferite penne rigate, fusilli o rigatoni, meglio ancora pasta integrale), accompagnare secondi di carne, pesce, crocchette di verdura.

Se invece volete conservarla per l’inverno, potete congelarla in piccoli barattoli. In questo modo ritroverete nei mesi più freddi, tutto il gusto dell’estate!