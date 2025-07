Studio Reverdito Alemanno e Cuneo Granda Volley: preparazione, disciplina e cura, dentro e fuori dal campo

Nel mondo dello sport nulla si improvvisa: la preparazione passa attraverso allenamento, rigore e attenzione ai dettagli. La salute è parte integrante di questo percorso, a cominciare da quella orale, che incide sul benessere generale, la respirazione, la postura, l’equilibrio delle forze e quindi sulla qualità della performance.

È su questa affinità di valori che nasce la collaborazione tra Studio Reverdito Alemanno e Cuneo Granda Volley, una partnership avviata in questa stagione che unisce due realtà abituate a lavorare con metodo, precisione e passione per la qualità.

Crescere bene, come squadra: l’attenzione ai bambini

Nella crescita dei più piccoli, la salute dentale gioca un ruolo silenzioso ma fondamentale: non si tratta solo di un bel sorriso, ma di benessere globale, serenità e autostima. È lo stesso principio che accompagna l’educazione sportiva.

Studio Reverdito Alemanno è da anni il punto di riferimento per la salute dei bambini sul territorio, con serietà ed esperienza quasi trentennale, tecnologia ai massimi livelli ed un approccio che mette al centro accoglienza, educazione alla prevenzione e un rapporto di fiducia con le famiglie.

Ortodonzia: precisione e metodo, come nello sport d’élite

L’ortodonzia richiede studio, esperienza e visione strategica, proprio come la preparazione di una squadra di alto livello.

Non è un caso che Reverdito Alemanno sia riconosciuto anche a livello internazionale, offrendo percorsi di cura personalizzati e di alta qualità, per affrontare anche i casi più complessi con la stessa sicurezza e dedizione che ritroviamo nello sport praticato ai massimi livelli.

Benessere dentro e fuori dal campo: un’attenzione concreta per le famiglie

Questa collaborazione si traduce anche in un gesto tangibile per le famiglie che vivono la passione sportiva:

con l’abbonamento Family, Cuneo Granda Volley offre un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio sorriso e del proprio futuro. Grazie alla collaborazione con le due sedi di Cuneo di Reverdito Alemanno, bambini e genitori potranno accedere ad uno speciale screening odontoiatrico pensato per monitorare lo stato di salute orale e ricevere informazioni e consigli preziosi per migliorare il futuro.

Un gesto che rafforza il legame tra sport e benessere, perché sostenere la squadra significa anche promuovere la salute di chi la vive, dentro e fuori dal palazzetto.

I dettagli saranno disponibili al momento della sottoscrizione.

Guardando avanti

Questa collaborazione è più di un accordo: è l’incontro tra due mondi che condividono una stessa filosofia.

Studio Reverdito Alemanno continuerà a innovare e rafforzare il proprio impegno sul territorio, accompagnando famiglie, bambini e giovani atleti verso percorsi di prevenzione e cura che rappresentano la base di ogni buona preparazione — nello sport e nella vita.

Forza Cuneo!