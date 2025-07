Dl comparti produttivi, Bergesio (Lega): ok nostra proposta estensione CISOA a lavoratori agricoli stagionali

“Siamo soddisfatti per il grande lavoro fatto dalla Lega al dl comparti produttivi. La Lega ha giocato un ruolo cruciale, ottenendo un risultato storico: l'estensione della CISOA – la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli – anche agli operatori agricoli a tempo determinato, ai nostri stagionali, che fino a ieri erano esclusi da questo fondamentale strumento di sostegno al reddito. Bene anche l’approvazione della norma per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a eventi climatici estremi, che non inciderà più sul raggiungimento delle 90 giornate massime indennizzabili con la CISOA. Per troppo tempo, i lavoratori agricoli, in particolare quelli stagionali, sono stati, se non dimenticati, quantomeno non pienamente tutelati dagli ammortizzatori sociali. Obiettivo della Lega è tutelare i lavoratori agricoli, valorizzare chi custodisce il nostro territorio, sostenendo così anche la produttività e la qualità del nostro Made in Italy agroalimentare”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura e responsabile dell’omonimo dipartimento della Lega, intervenendo in Aula.