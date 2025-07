“Come una carezza sul cuore”: al San Camillo l’emozionante pomeriggio con William Allione

Un tuffo nel passato tra ricordi, emozioni e melodie. Nell’ambito delle attività di animazione, lo scorso 11 luglio, presso l’Ospedale civile San Camillo De’ Lellis di Dronero gli ospiti ed il personale hanno assistito ad un suggestivo concerto di William Allione.



"La musica è l'arte più curativa e purificante che l'uomo abbia mai creato"



Da Claudio Villa ad Andrea Bocelli, da Frank Sinatra a Dean Martin: un viaggio nelle più belle canzoni, dal secolo scorso ai giorni nostri, ma soprattutto nell’indelebile che abita in ciascuno: “È stato come tornare indietro nel tempo - racconta emozionato un signore - rivivere momenti, volti e profumi. Nostalgia, ma anche tanta gioia, è stata come una carezza sul cuore. Con gli anni si ha paura di dimenticare, spesso capita. Poi, arriva una canzone, improvvisamente, ed è come se fosse passato un solo giorno.”



Nato a Savigliano il 14 gennaio 1995, William Allione è, delle nuove generazioni, il rappresentante del canto lirico in Provincia di Cuneo. Cresciuto tra la musica popolare, la musica internazionale anni ‘50,‘60, ‘70 e parallelamenti l'opera, è vincitore di numerosi concorsi internazionali ed ex allievo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Ha già all'attivo oltre una decina ruoli debuttati, tre dei quali sul palcoscenico della Scala.



La voce intensa, profonda ed evocativa dell’artista, quel cantare ed applaudire da parte ospiti della struttura: una giornata meravigliosa vissuta al San Camillo, possibile grazie all’impegno ed all’entusiasmo dell’animatrice Marcella Garnero, alla collaborazione con il personale ed i volontari della struttura.