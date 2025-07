Il tango risuona tra le montagne: il "MeTAtaNGO Trio" a Prazzo per "Musiche sull’Acqua"

Per il quarto e penultimo appuntamento delle "Musiche sull’acqua: il Maira che suona", sezione estiva della XXI rassegna internazionale di concerti “Musicaè” 2025 organizzata dall’associazione Amici della Musica di Busca, si torna in quota, a Prazzo.

Dopo la tradizionale polentata della festa patronale di San Giacomo (“San Giacu”), sabato 26 luglio alle ore 21 i suoni si fonderanno con i profumi e i sapori dell’autentica ospitalità montana, in una serata in cui la musica invita al ballo.

Protagonista dell’evento sarà il "MeTAtaNGO Trio", un ensemble che guiderà il pubblico in un’emozionante sequenza di tanghi, vals e milonghe, tutti rigorosamente ballabili. Il concerto propone un “tango contaminato” che, pur aprendosi a nuove influenze e sonorità, resta profondamente rispettoso degli stilemi coreutici del ballo più sensuale al mondo.

Il repertorio spazierà dai grandi classici del tango, con Carlos Gardel in primo piano, fino ad affascinanti melodie sudamericane di varie provenienze, tutte riarrangiate in forma di tango, includendo anche composizioni inedite firmate dalla band stessa. Gli arrangiamenti sono curati in modo minimalista e raffinato, per esaltare al massimo l’espressività delle melodie.

Il meTAtaNGO TRIO è formato da Alberto Savatteri alla chitarra, Enrico Borsalino al contrabbasso, Giuseppe Quattromini alla fisarmonica e alla chitarra,

L’evento si svolgerà nella piazza del Municipio di Prazzo Superiore.

In caso di maltempo, il concerto verrà spostato nella sala polivalente delle Caserme di Prazzo Inferiore, in via Nazionale.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: 339.6013250 (Segreteria Amici della Musica di Busca)

Il progetto “Musiche sull’Acqua: il Maira che Suona” promuove la cultura musicale e valorizza il patrimonio naturale e paesaggistico dell’alta Valle Maira. Ogni concerto diventa un’esperienza sensoriale e immersiva, capace di unire suoni, profumi, sapori e tradizioni locali, trasformando il territorio in un palcoscenico a cielo aperto. Gli appuntamenti sono pensati per coinvolgere la comunità e per offrire al pubblico un’occasione autentica di scoperta e condivisione.