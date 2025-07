Mino Taricco ospite de “Le Storie” dell’associazione Prometheus

“La collina come un giardino? Ci vuole passione e sudore.”

A Dronero continua l’iniziativa “Le Storie”, ciclo di incontri serali ad ingresso gratuito organizzati dall’associazione Prometheus.

Protagonista questa sera, mercoledì 23 luglio, alle ore 20:45 sarà l’ex senatore Mino Taricco.

Persone, tempo e cura. Ogni volta coinvolgenti racconti di vita, storie che inseguono il proprio sogno e che, giorno dopo giorno, con determinazione fanno di esso realtà: “È una vera ricchezza - dice una signora - poter ascoltare, imparare dagli altri trovo sia proprio questo il senso profondo dell’incontro. È davvero bella questa iniziativa di Prometheus!”

L’incontro, come gli altri, verrà registrato e trascritto: farà parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.

Gli incontri sono organizzati con il sostegno della Banca di Caraglio.

Partecipazione previa iscrizione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926