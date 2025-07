Musica, storia e spiritualità: tornano le serate culturali in Cappella per San Giacomo

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo, i massari della Cappella a lui dedicata a Busca in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti, propongono per giovedì 24 luglio alle 21 la quarta edizione della rassegna “Serate Culturali in Cappella”, che si svolgerà chiesetta di via San Giacomo 1.

L’iniziativa, a ingresso libero, vuole essere un momento di condivisione e serenità, offrendo alla comunità uno spazio autentico in cui riscoprire le proprie radici culturali e spirituali.

Il programma prevede: giovedì 24 e venerdì 25 luglio, alle 20,30, la messa alla Cappella.

Durante le funzioni religiose sarà possibile partecipare alle visite guidate agli affreschi dei fratelli Biazaci, preziose testimonianze artistiche custodite nella Cappella.

Sabato 26 luglio, messa alle 10,30 e nuove visite guidate agli affreschi, a cura della professoressa Mirella Lovisolo.

Inoltre, sarà disponibile un video clip esplicativo che racconta il significato degli affreschi e i restauri effettuati negli ultimi anni.

Un’occasione speciale per unire fede, arte e musica, valorizzando un patrimonio culturale che continua a vivere grazie alla partecipazione attiva della comunità.

La serata del 24 luglio, a partire dalle 21 sarà dedicata alla rievocazione musicale degli anni del boom economico italiano, tra i mitici anni ’60 e ’70, quando le canzoni raccontavano un’Italia in cambiamento, piena di speranze e voglia di futuro. Sul palco, ospite speciale il gruppo G70, che condurrà il pubblico in un viaggio tra musica, memoria e leggerezza, con brani che hanno segnato un'epoca e aperto nuove strade nel panorama musicale italiano.

Ingresso.