Saluzzo, un carcere di quasi eccellenza nel panorama nazionale e piemontese

Martedì pomeriggio 22 luglio in Consiglio dei Ministri è stato presentato il programma di interventi di edilizia penitenziaria per il 2025-2027 e altri due provvedimenti sulla stessa materia: un disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti.

Il giorno prima, la giunta regionale aveva designato il nuovo Garante piemontese per le persone private della libertà personale: Monica Formaiano al posto di Bruno Mellano.

Quasi contestualmente a queste due decisioni, una di carattere nazionale, l’altra regionale, a Saluzzo, l’ex sindaco e ora Garante per i detenuti Paolo Allemano ha presentato la consueta relazione annuale al Consiglio comunale in apertura della seduta di martedì sera.

Nel carcere Morandi di Saluzzo (nella vulgata noto come “La Felicina”) sono presenti circa 400 detenuti che devono per lo più scontare lunghe pene detentive.

Dopo un’ampia disamina sulla situazione carceraria nazionale, Allemano ha evidenziato come il carcere di Saluzzo, nel contesto piemontese e nazionale, rappresenti una sorta di eccellenza.

“Non c’è sovraffollamento, il personale dirigente ai vari livelli è nei parametri di legge, pur permanendo una carenza di sovrintendenti. Nel complesso – ha affermato – si può considerare che a Saluzzo, grazie alla direttrice, al personale e anche all’attività di tante associazioni di volontariato, la situazione sia tranquilla”.

Il Garante ha posto in particolare l’accento sull’elevato numero di detenuti che frequentano corsi universitari. “Sono ben 50 – ha spiegato – e rappresentano il 33% dei detenuti piemontesi iscritti all’università”.

I corsi più seguiti risultano essere: Dams, Scienze Politiche e Giurisprudenza.

La pecca maggiore deriva invece, a suo giudizio, dal disinteresse delle istituzioni per la sanità carceraria. “Un aspetto di cui nessuno si occupa – ha affermato – e che invece meriterebbe di essere finalmente affrontato innanzitutto per ragioni umanitarie ma anche per mere valutazioni economiche”.

Al termine della relazione sono intervenuti l’assessore al Welfare Fiammetta Rosso, i consiglieri di maggioranza Andrea Vassallo (che ha espresso un sentito ringraziamento a Bruno Mellano) e Silvana Cravero e, dai banchi della minoranza, Paola Sanzonio e Giovanni Damiano.

Quest’ultimo, appena in dissonanza con gli interventi precedenti, ha voluto ribadire il concetto della “certezza della pena”.

“Sono pure d’accordo che nessuna debba toccare Caino – ha affermato – ma non possiamo dimenticare Abele, che rappresenta le tante famiglie vittime di mafia o di violenze i cui diritti sono spesso negati”.

Giovanni Damiano è figlio di Amedeo Damiano, il presidente dell’ex Unità Sanitaria Locale di Saluzzo morto in seguito ad un attentato dalle caratteristiche mafiose e dai contorni ancora nebulosi, avvenuto in città nel marzo del 1987.