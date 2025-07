Savigliano all'edizione 2025 del Giffoni Film Festival

Savigliano a Giffoni. Il sindaco Antonello Portera e l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano hanno preso parte, nelle scorse ore, all'edizione 2025 del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica giovanile che ogni anno si svolge a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

La partecipazione all'evento fa seguito agli appuntamenti del marzo scorso, quando Savigliano ha ospitato la tappa piemontese di “Giffoni Experience”, festival itinerante che ha fatto scoprire il linguaggio cinematografico ed audiovisivo a migliaia di studenti saviglianesi.

Portera e Mulassano hanno partecipato ai numerosi appuntamenti della 55ª edizione – dal titolo “Becoming Human” – incontrando autorità e personaggi. Tra cui, ovviamente, il patron Claudio Gubitosi e tutto il giovane staff dell'evento.

Il sindaco di Savigliano ha anche partecipato “attivamente” al festival, leggendo davanti ad una giovane platea la favola di Iqbal, sul tema dello sfruttamento del lavoro minorile.

«Siamo lieti di aver partecipato ad un evento di grande prestigio e così ben rodato come il Giffoni Film Festival – affermano Portera e Mulassano –. È stata una visita piacevolmente “obbligata” dopo la positiva esperienza di “Giffoni Experience” del marzo scorso, che ha riscosso tanto successo tra i saviglianesi. Il rapporto tra noi e lo staff della kermesse, nato in primavera, ora si è consolidato, e siamo certi in futuro nasceranno altre ottime occasioni di collaborazione».