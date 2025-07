Sicurezza ad Alba: annunciate nuove misure per il potenziamento della videosorveglianza [FOTO]

Si è svolto, durante la mattina di lunedì 21 luglio presso la Sala Giunta del Comune di Alba, il primo tavolo di confronto tra i vertici dell’Associazione Commercianti Albesi e l’attuale amministrazione comunale con i Carabinieri del comando locale.

All’incontro hanno infatti partecipato il sindaco Alberto Gatto e gli assessori Roberto Cavallo (deleghe al Commercio, Decoro e Ambiente) e Davide Tibaldi (deleghe alla Polizia Municipale e Sicurezza). Presente anche la Polizia Municipale di Alba, rappresentata dall’Ispettore Paolo Tosco e dall’Ispettore capo Alessandro Fracanzani, mentre per l’Arma dei Carabinieri sono intervenuti il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alba, capitano Giuseppe Santoro, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Alba, luogotenente C.S. Claudio Grosso.

Per ACA erano presenti: il presidente Giuliano Viglione con i vice presidenti Mauro Mollo (vicario) e Chiara Paglieri (anche presidente Gruppo Terziario Donna Alba); il direttore ACA Fabrizio Pace e il vice direttore Silvia Anselmo, insieme ai consiglieri Andrea Borio e Simona Revello; i presidenti dei Comitati di via Alessandro Boffa (per Albauno – Corso Piave) e Micaela Delsanto (per Alba Sotto le Torri – Centro storico), mentre il comitato AlbaPiù di Corso Langhe è stato rappresentato da Chiara Paglieri, anche in luogo del presidente Libero Siragusa; il responsabile degli Uffici Sviluppo Associativo Edoardo Accossato e Comunicazione Katia Robaldo.

Il confronto ha avuto come argomento principale la sicurezza di Alba e del suo territorio, un tema molto sentito da cittadini ed esercenti. A tal proposito, nella sua relazione, il capitano Santoro ha illustrato i significativi progressi raggiunti negli ultimi anni, evidenziando ad esempio la drastica diminuzione dei borseggi durante il periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, frutto di un approccio preventivo rigoroso e sistematico. Inoltre, ha posto l’attenzione su rilevanti operazioni condotte per contrastare l’inquinamento acustico, schiamazzi notturni, microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Il capitano ha infine sottolineato l’importanza di denunciare anche episodi apparentemente minori, poiché la mancata segnalazione può alterare la percezione reale del livello di sicurezza cittadina.

I rappresentanti dell'ACA hanno sollevato diverse questioni, ricevendo risposte costruttive e suggerimenti mirati dalle Forze dell'Ordine. Tra le raccomandazioni, l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli esercizi commerciali, strumento fondamentale per supportare le indagini in caso di furti, rapine o atti vandalici.

Infine, il sindaco Gatto, insieme a Tosco e Fracanzani della Polizia municipale di Alba, ha annunciato importanti novità per quanto riguarda la vigilanza cittadina. L’iniziativa darà seguito concreto all’individuazione, attuata dal capitano Santoro, di 21 punti strategici necessari per completare la copertura videosorvegliata di Alba.

L’incontro si è concluso con un clima di positività, oltre che con l’impegno a collaborare sinergicamente per garantire la sicurezza della città, stabilendo di svolgere tavoli di confronto periodici per monitorare costantemente l’evoluzione delle tematiche trattate.

«Da sempre l’ACA ha avuto attenzione per la sicurezza, che noi intendiamo come bene primario da difendere: questo a vantaggio non solo di residenti e turisti, ma anche dell’immagine della città – hanno commentato il presidente Giuliano Viglione e il direttore ACA Fabrizio Pace -. Un tema che, secondo la nostra Associazione, costituisce uno dei pilastri della cosiddetta “rigenerazione urbana”. Ringraziamo quindi Amministrazione comunale e Forze dell’Ordine per il lavoro svolto insieme: è merito di questa collaborazione corale, auspicabilmente estendibile ad altre categorie economiche oltre all’ACA, se Alba è la realtà che tutti amiamo e di cui siamo orgogliosi».

Il sindaco di Alba Alberto Gatto: «Desidero ringraziare l’Associazione Commercianti Albesi e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri per la loro partecipazione all’incontro dedicato a un tema fondamentale come quello della sicurezza. È stato un momento di confronto importante, che ci ha permesso di recepire in modo più dettagliato le segnalazioni e le richieste dei nostri esercenti, oltre a raccogliere utili indicazioni da parte delle forze dell’ordine. L’obiettivo comune è quello di rafforzare la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, per garantire una città sempre più sicura, presidiata e attenta alle esigenze di chi la vive ogni giorno».