Territorio e commercio: a Busca un incontro per costruire il futuro della città

Mercoledì 16 luglio si è tenuta presso lo Spazio Incontri di Piazza Santa Maria, la riunione promossa dal Comune e dedicata alla condivisione del percorso di valorizzazione del territorio e di sostegno al commercio locale, sviluppato in questi anni attraverso i progetti ecomuseo – museo diffuso - BeComeBusca e i Distretti del Commercio.



L’incontro è stato infatti l'occasione per presentare ai commercianti e ai cittadini interessati, una panoramica delle diverse iniziative realizzate: dal nuovo sito turistico BeComeBusca all'app turistica Tabui, dal sostegno alle ditte che hanno rinnovato gli esterni alla prossima App BuscaPay per la fidelizzazione dei clienti su Busca.



Sono interventi: il sindaco Ezio Donadio, l'assessore alla Cultura Lucia Rosso, l'assessore al Commercio Diego Bressi, la referente comunicazione Tabui Cristina Bertolino, il referente GD System, Mahmoud Diop.



"Si tratta di una serie di strumenti e opportunità da diffondere, utilizzare e mettere a sistema – hanno sottolineato i relatori - È fondamentale la condivisione di un percorso e di una visione comune che possa, da un lato, aggiornare e migliorare in modo continuo gli strumenti proposti, dall'altra avere sul medio-lungo raggio ricadute positive e concrete sulla nostra città”.