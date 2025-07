Ceriale, successo per “Palco Gourmet”: cucina sostenibile, comicità e sapori del Monferrato

Il palco della maxi rassegna “Rotonda sul Mare” di Ceriale è diventato un’agorà del gusto sostenibile. E’ accaduto in occasione del secondo appuntamento del “Palco Gourmet”, il format ideato e condotto da Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, programmato all’interno del ricco cartellone degli eventi estivi patrocinati dall’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Ceriale, registrando ancora una volta un successo tanto di pubblico in presenza, quanto di visualizzazioni online, cavalcando l’onda lunga del debutto che aveva già superato la soglia delle venti mila views sui social.

Come sottolineato dall’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, la cifra distintiva e vincente di questa nuova “rassegna nella rassegna” sta tutta nella sua capacità di mettere in dialogo i prodotti “bandiera” di territori diversi con i temi civili, sociali, ambientali, ma anche con l’arte, la comicità e la divulgazione, in un continuo fluire tra saperi diversi che, sul palco, si incontrano, si contaminano e si valorizzano.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i due sindaci monferrini Massimo Pasciuta e Mario Melotti, rispettivamente primi cittadini di Ottiglio e Sala Monferrato, saliti sul palco per raccontare con tono appassionato, ma sempre concreto, il progetto che li unisce: “SalOtti”, originale gioco di parole che accorpa le iniziali dei nomi dei due Comuni, ma anche la loro visione di comunità sostenibile, costruita attraverso politiche partecipative, valorizzazione delle risorse locali e azioni concrete di rigenerazione sociale e ambientale. Entrambi, inoltre, sono stati recentemente insigniti del prestigioso riconoscimento di “Comuni Sostenibili” da parte della Rete Nazionale dei Comuni Sostenibili, un sigillo che certifica la bontà delle buone pratiche avviate sui rispettivi territori.

Il cuore gastronomico della serata è stato lo show cooking de “La Nico”, youtuber del Monferrato, divenuta in pochi anni un’autentica ambasciatrice della cucina territoriale sostenibile. Attraverso il suo format “Cooked Comedy”, infatti, la giovane influencer unisce passione per i prodotti locali, filosofia antispreco e una comunicazione ironica, fresca, non convenzionale, capace di parlare a pubblici molto diversi: dalle famiglie ai foodies, dagli studenti ai professionisti, dai gastronauti agli amanti degli animali. Durante il “Palco Gourmet”, ha presentato un piatto definito dalla Fata Zucchina come “un atto d’amore per il Monferrato”: un “brasato al tartufo nero”, realizzato con carne di Razza Piemontese e arricchito dal tartufo nero estivo del Monferrato.

Come da tradizione del suo format, La Nico ha riservato una ricetta parallela dedicata agli animali domestici, realizzata proprio valorizzando gli avanzi del brasato: un piatto riservato per l’occasione a Luna, l’inseparabile cagnolina della sindaca di Ceriale Marinella Fasano, che ha così commentato l’iniziativa: “È meraviglioso vedere che anche i nostri amici a quattro zampe possano essere inclusi nella cultura del cibo sano e sostenibile”.

A portare una ventata di comicità inaspettata sulla scena è stato Max Cavallari, storico volto dei Fichi d’India, che ha voluto prendere parte al “Palco Gourmet” prima del suo spettacolo serale “Stasera sono fico”, regalando al pubblico una serie di sketch improvvisati, battute fulminanti e momenti di coinvolgente spontaneità. “Non sono uno chef, ma sono molto sostenibile... soprattutto quando vado a mangiare a casa degli altri!”, ha esordito con la sua verve genuina e graffiante.

Il comico ha poi trovato un sorprendente compagno di battute nel dottor Roberto Pirino, ematologo di grande esperienza e presidente della Fondazione Oddi di Albenga, nonché delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per Albenga e il Ponente ligure, qui in veste di commentatore della rassegna. Tra i due è nato un vero e proprio duetto comico-improvvisato, in cui la scienza medica si è fusa con l’umorismo, commentando la ricetta della Nico con toni brillanti e mai banali.