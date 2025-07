A Borgo San Dalmazzo Anime Salve, il progetto musicale dedicato a De André

C’è un filo invisibile, ma molto resistente, che lega le parole e le melodie di Fabrizio De André agli ascoltatori delle nuove generazioni: questo filo si chiama Anime Salve, un ensemble di quattordici musicisti che, con passione, cura e talento restituiscono al pubblico la poesia e l’impegno civile di uno dei più grandi cantautori italiani.

Dopo il successo al Teatro Toselli di Cuneo – sold out, pubblico entusiasta e standing ovation finale – il gruppo si prepara a portare il suo omaggio in tour per tutta l’estate, toccando piazze, festival e rassegne culturali in giro per l’Italia.

«Non ci limitiamo a suonare le canzoni di De André, spiegano i membri della band, cerchiamo di raccontarle e farle vivere di nuovo nel presente. Ogni nostro concerto è un viaggio che attraversa i luoghi e i temi cari al poeta genovese (Genova, la figura della donna, l'amore, la politica, la guerra ecc.), grazie anche all'ausilio di due attori/narratori che svelano cosa si nasconde dietro alle sue poesie, esaltandone le atmosfere liriche e musicali».

Nati da un’idea collettiva e animati da un profondo rispetto per l'opera di Faber, Anime Salve si ispira alle celebri versioni dei brani eseguiti durante il tour con la PFM, punto altissimo della carriera live di De André, fino ad arrivare all’intensità poetica del suo ultimo capolavoro, Anime salve, che dà il nome al gruppo.

L’ensemble propone nuovi arrangiamenti originali, arricchiti da sezioni di fiati, cori femminili, percussioni, strumenti etnici, con l’obiettivo di rendere ogni esecuzione viva, personale, attuale e ogni concerto il risultato di un attento lavoro di studio, prove e passione condivisa.

Le Anime Salve sono: Marco Calegher (Voce, Piano e Tastiere), Roberta Maero (Voce e Cori), Erika Demichelis (Voce e Cori), Paolo Rosso (Basso), Enrico Piccato (Batteria), Bartolo Costamagna (Percussioni), Maurizio Ribotta (Chitarre), Davide Nari (Chitarre), Fabio Allio (Fisarmonica), Davide Balangero (Sax Soprano e Arr.), Jacopo Banchio (Sax Tenore), Aldo Barberis (Trombone), Mario Zappala (Flicorno e Tromba e Luca Tagliapietra (Tromba).

Borgo San Dalmazzo – Anfiteatro di Monserrato

Sabato 26 luglio 2025 - ore 21,00

Il concerto è organizzato dal comune di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con Associazione Aria di note e Promocuneo.



Prevendita online su www.ticketone.it

Prevendita fisica: Ufficio Turistico - Via Vittorio Veneto, 19 Borgo S. Dalmazzo

Tel. 0171 266 080. E-mail: iatborgo@visitcuneese