Arma di Taggia, tutto pronto per i festeggiamenti di Sant’Erasmo: domenica 27 luglio torna il grande spettacolo pirotecnico

Prenderanno il via sabato 26 luglio i tradizionali festeggiamenti di Sant’Erasmo. Arma di Taggia da oltre 100 anni celebra il Santo protettore della gente di mare con una serie di iniziative molto sentite da tutta la comunità.

Si parte sabato 26 luglio alle 21.00, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Giuseppe e Sant’Antonio sarà possibile lasciarsi incantare dal concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, “Resta Cu’MME”, con la voce del cantautore Peppe Voltarelli, in collaborazione con l’Associazione Gente Comune.

Alle 21.30 partirà la processione di Sant’Ermu, a cura della Cumpagnia Armasca; una rievocazione storica della processione sul lungomare e le vie di Arma, con figuranti del Rione Parasio che indosseranno vestiti d’epoca.

Domenica 27 luglio i festeggiamenti entreranno nel vivo. A partire dalle 8.00 la tradizionale fiera sul lungomare di Arma. Il programma proseguirà con la posa in mare di una corona d’alloro a Sant’Erasmo degli abissi (ore 15.30); la Santa Messa officiata davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe (ore 17); e la tradizionale processione (ore 18) accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Cocco Franco sul lungomare, via Queirolo, via Eroi Armesi, piazza Tiziano Chierotti, fino alla spiaggia dei pescatori per l’imbarco della statua del Santo sul tradizionale “gusso” ligure. A seguire la benedizione del mare e ritorno alla chiesa in via San Giuseppe.

Torna anche il tanto atteso spettacolo pirotecnico, alle 22.30, con i fuochi d’artificio in onore di Sant’Erasmo, a cura dell'associazione "Fuochi Storici San Benedetto". La serata si concluderà con la musica di Master DBj che farà ballare il pubblico giovane e meno giovane sulle hit del momento, in piazza Tiziano Chierotti.

L’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, e la consigliere comunale con delega alla Cultura Chiara Cerri, commentano: “Per la nostra comunità si tratta di un fine settimana importante, legato alle tradizioni e alla storia del nostro borgo marinaro. Abbiamo puntato sulla cultura, la musica e il commercio, dando ovviamente risalto all’aspetto spirituale e religioso. L’obiettivo è quello di offrire ai nostri cittadini e ai tanti turisti due giorni ricchi di appuntamenti.”

“Ringraziamo le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione delle varie iniziative e di tutti gli eventi legati alla ricorrenza. Grazie anche alle spiagge che coinvolgeranno i propri clienti nel rilasciare in mare centinaia di lumini biodegradabili, che creeranno un magico effetto durante la tanto attesa serata dei fuochi d’artificio. Sarà un momento suggestivo e di grande impatto,” concludono l’assessore Dumarte e la consigliere Cerri.