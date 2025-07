Da venerdì 25 a domenica 27 luglio torna a Rossana la 49ª Festa d’Estate

Organizzato dalla Pro Loco Rossana, con la collaborazione del Comune, l’evento rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni estive del territorio, capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più numeroso e variegato.

Il programma prenderà il via venerdì 25 luglio con una serata all’insegna del gusto e della musica. A partire dall’ora di cena sarà possibile gustare hamburger e patatine preparati dai volontari della Pro Loco. La serata proseguirà con l’atteso concerto dei Lou Seriol, storica band occitana nota per la sua energia e le sonorità folk-rock coinvolgenti. A seguire, spazio al divertimento e al ballo con il dj set di DJ Majo.

Sabato 26 luglio tornerà l’appuntamento con la tradizionale Grigliata sotto le stelle, un classico molto amato della Festa d’Estate. La partecipazione alla grigliata è su prenotazione (entro giovedì 24 luglio, a Davide 3279048517 e Mara 3334514912). La serata musicale inizierà alle ore 20 con un momento dedicato ai più piccoli: la Baby Dance, pensata per intrattenere e far divertire le famiglie. A seguire, musica dal vivo con la Fool Party Band, gruppo specializzato in repertori dance e pop capaci di far ballare tutte le generazioni. Chiuderanno la serata i Dj Marco Marzi e Marco Skarica, con un dj set ad alto ritmo che animerà la piazza fino a tardi.

Domenica 27 luglio il gran finale con una novità assoluta: la serata Pasta in piazza. I volontari della Pro Loco propongono infatti una formula rinnovata per la cena, a base di diversi tipi di pastasciutta serviti a volontà. La serata proseguirà con il concerto tributo agli 883 della band Con un Deca, che porterà sul palco i più grandi successi di Max Pezzali, per un viaggio musicale all’insegna della nostalgia e del divertimento.

Durante tutte le serate sarà attivo il servizio bar. L’ingresso agli eventi è gratuito.

Per aggiornamenti e informazioni si invitano i partecipanti a seguire i canali ufficiali della Pro Loco di Rossana.