I colori e i suoni della montagna: sabato a Coumboscuro torna "La Draio de l'Estelo"

Sabato 26 luglio, ritrovo per LA DRAIO DE L'ESTELO a Sancto Lucio de Coumboscuro alle ore 14.30, presso la sala del Centre Prouvencal.

L'evento che in queste otto edizioni si è distinto come "uno dei trekking culturali più originali delle Alpi", (Rivista del tedesco Alpenverein), ripropone sull'itinerario che congiunge Coumboscuro a Rittana , una giornata di arte e scoperta del versante Piebrun, che da S. Lucio (1000 m.), raggiunge Rocca Stella (1500 m.).

Un programma originale che si snoda tra arte e natura, cultura, musica, letteratura, film, gastronomia, astronomia. L'accoglienza avviene con la visita della rassegna MOURRE- - ritratti e autoritratti, opere di Bernard Damiano, uno degli espressionisti più importanti del '900 europeo,

Quindi il percorso nelle borgate dove si potranno ammirare le stazioni di land art opera degli artisti Michelangelo Tallone, Oddifreddi, Ouvrier, Savin, Segreti, Barabin... e partecipare a perfomaces di letteratura, poesia, incontri con testimoni della vita di montagna. Raggiunta la frazione Rous Soubiran concerto della formazione di musique du monde coordinato da Luciano Allari.

La seconda parte del percorso, più impegnativa, prevede al limite dei bosco di faggi l,'inaugurazione della nuova istallazione stabile. Si tratta dell'opera Amadriade (figura del mito greco, mezza donna, mezzo albero) scultura in castagno di Enrico Challier, con presenza dell'artista.

L'arrivo al pianoro del Piloun de Rocho de l'Estelo è previsto per le ore 19.00 con La marendo, assaggi di pane e formaggi della selezione Tino Paiolo. "Al Calabrun", al crepuscolo proiezione del film "Ilmurran Maasai in the Alps" - film di Sandro Bozzolo, che racconta l'estate in un alpeggio delle Alpi di Cuneo.

La chiusura dell'evento è dedicata all'osservazione del cielo guidata dalla associazione Sideralis. Chi desidera può dormire in tenda. La discesa è prevista nella notte al lume delle torce.

Si consiglia un abbigliamento adatto per escursione in montagna per la salita nelle ore giornaliere e la discesa in ore notturne; bevande provviste a discrezione dei partecipanti. La prima parte del percorso sino a fraz. Rous Soubiran risulta agevole. La seconda parte su mulattiera, più impegnativa. Chi desidera fermarsi a Rocca Stella, deve munirsi di tenda.