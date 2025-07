In alta Valle Grana tornano i pellegrinaggi sul "Cammino di San Magno"

Ad agosto l’Ecomuseo Terra del Castelmagno rinnova l’appuntamento con i pellegrinaggi lungo il suggestivo Cammino di San Magno, un’occasione per vivere una giornata all’insegna della natura, della spiritualità e dell’arte, immersi nel paesaggio mozzafiato dell’alta Valle Grana.

Le date per salire insieme sono sabato 9 e 23 agosto, con ritrovo alle ore 8 a Campomolino, da cui si partirà sul Cammino di San Magno accompagnati da Noemi, guida escursionistica dell’Ecomuseo. Grazie alla collaborazione con i rettori e i volontari del Santuario Diocesano San Magno lungo il percorso saranno le cappelle nelle borgate lungo il percorso.

Alle 11 circa è previsto l’arrivo al Santuario con tempo a disposizione o per partecipare alla Santa Messa. Pranzo al sacco o su prenotazione pranzo presso Magno Locanda con il menù del Pellegrino (tris di antipasti, gnocchi al Castelmagno, ¼ di vino, acqua - 20€)

Nel primo pomeriggio visita guidata al Santuario di San Magno e alla magnifica cappella Allemandi e Botoneri affrescata a fine del ‘500 da Pietro da Saluzzo. Il rientro è previsto verso le 17 alle auto ripercorrendo a ritroso il sentiero.

Il Santuario Diocesano San Magno, situato a Castelmagno in alta Valle Grana, è un luogo di culto millenario, le sue origini infatti, risalgono a prima del Trecento, con successive trasformazioni che ne hanno arricchito il valore artistico e spirituale, tra cui gli affreschi di Pietro da Saluzzo e Giovanni Botoneri nella cappella antica, visitabile da quest’anno anche con le visite guidate alle 9.30 e alle 14.30 delle domeniche di agosto.

Nel 2025, in occasione del Giubileo indetto da Papa Francesco, il Santuario è stato ufficialmente designato come Chiesa Giubilare, diventando meta per i pellegrini che desiderano ottenere l’indulgenza plenaria. Maggiori info su santuariosanmagno.it .

Info tecniche sui Pellegrinaggi sul Cammino di San Magno:

Ritrovo: ore 8 a Campomolino (Piazza del Caduti, 12020 Campomolino CN)

Sviluppo: 11 km circa andata/ritorno

Dislivello: 630 mt d+

Necessario: abbigliamento comodo, scarponi o scarpe da trekking, acqua; consigliati i bastoncini da trekking, cappello.

Per info e prenotazioni chiamando il +39 329 4286890, o expa.terradelcastelmagno@gmail.com o su Eventbrite ( https://www.eventbrite.com/e/il-cammino-di-san-magno-tickets-1395886136009?aff=oddtdtcreator )