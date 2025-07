L'estate di Battifollo entra nel vivo: il piccolo centro della Valle Mongia presenta i suoi eventi

Sta per entrare nel vivo l'estate di Battifollo. Il piccolo centro della Valle Mongia presenta i suoi eventi, ormai da anni soggetti a particolare apprezzamento dei partecipanti.

In occasione della festa per la protettrice del paese, Sant'Anna, che cade la terza domenica di luglio, si celebra il lunedì successivo (che quest'anno cade il 28) anche per una sorta di rispetto, la festa ludica, chiamata dai battifollesi Santanin. La serata si presenta particolarmente golosa con una serata a celebrazione del pesce chiamata Battifish: antipasto di mare, linguine allo scoglio, fritto misto, patatine e dolci (prenotazione obbligatoria - Alberto: 3396233679; Piera: 3391957607). La serata proseguirà con il ballo liscio di Alberto e Simone.

Nella stessa settimana, sabato 2 agosto, sarà di scena l'evento dedicato al popolo della notte; il Battifest 2025, manifestazione giunta alla quinta edizione e in continuo crescendo con partecipanti non solo più locali ma da tutta la provincia. Quest'anno in una nuova location, più aggregativa e con servizi migliori. Nella serata sarà possibile mangiare: pizza, hamburger, patatine, arrosticini, porchetta, grigliata mista e salsiccia, oltre fiumi di birra, cocktail, shottini e vino. La serata sarà animata dai Way to Holliwood e continuerà con la musica dei DJ Maurizio Giuliano e Gabriele Giudici.

Il 14 si rispetterà la tradizione della polentata di ferragosto, cominciando alle 16 con un evento dedicato ai più piccoli (ma aperto a tutti) per portarli alla scoperta delle api e del loro mondo, per continuare dalle 19.30 con la tradizionale polentata e intrattenimento per bambini.

La Pro Loco, per voce del presidente Alberto Bracco, ringrazia fin d'ora tutti i volontari e gli sponsor che permettono il successo delle feste proposte e vi aspetta numerosi.