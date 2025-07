Torna D’Acord Fest dal 25 a 27 luglio a Lagnasco

D’Acord fest 2025 – origini. Il 25-26-27 luglio 2025 ai Castelli di Lagnasco - www.dacordfest.it

Torna il D’Acord Fest, festival musicale e culturale giunto alla sua nuova edizione, con il tema “Origini”: un invito a riscoprire le radici dei suoni, delle parole e dei luoghi. Dopo il successo del 2024, il festival conferma i Castelli di Lagnasco come cornice d'eccezione, con un programma che unisce musica, arte, natura e impegno sociale.

Programma artistico

25 luglio - dalle 21.00

MAX CASACCI (Subsonica) – Earthphonia Groovescapes

Patrizia Bruno – documentario SERMERSUAQ – The Great Ice

Giacomo Ballari (Agrione) – intervento Nel respiro della Terra

Ingresso gratuito



26 luglio - dalle 19.00

THE ORIGINALS – Africa Unite e The Bluebeaters

MAHOUT – reggae/punk da Pinerolo

ECLIPSE Collettivo – set elettronico

Biglietti su mailticket e vivaticket – Ingresso gratuito per bambini fino a 12

anni e per persone con disabilità



27 luglio - dalle 10.00, inizio concerti ore 21.00

ANNA CASTIGLIA

GIULIA MEI

Nel pomeriggio: laboratori artistici e artigianali per tutte le età, proiezione

del documentario Dil Kumari di Gabriele Testa e talk sul femminismo nello

spettacolo.

Biglietti su mailticket e vivaticket – Ingresso gratuito per bambini fino a 12

anni e per persone con disabilità. Ingresso libero agli eventi collaterali



Oltre la musica

Attività per bambini, laboratori creativi, artigianato locale

Talk, proiezioni e momenti di confronto sociale e culturale

Visite guidate ai Castelli di Lagnasco e al Giardino delle Essenze



Un progetto di: Comune di Lagnasco • Pro Loco Lagnasco • Associazione Riapriamo I Castelli • Borgate dal Vivo • Occit’amo Festival • Castelli di Lagnasco

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo • Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo • Fondazione Cassa di Risparmio di Torino • Camera di Commercio • Consiglio Regionale del Piemonte

Con il patrocinio di: Regione Piemonte • ATL del Cuneese

Con il sostegno di: Fondazione Artea • Terre dei Savoia • Terres Monviso • Associazione Octavia • Insite Tour • Associazione Revejo • Fondazione Amleto Bertoni • Cuneo Music & Art Festival • Distretto del Cibo della Frutta • Agrion



