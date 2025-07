Saluzzo, la minoranza attacca: “Amministrazione chiusa e arrogante, il confronto è stato impedito”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio Comunale di ieri, 22 luglio, ha dato ancora una volta conferma del clima di chiusura, arroganza politica e autoreferenzialità che contraddistingue l’attuale amministrazione di centrosinistra, al governo della città di Saluzzo da oltre vent’anni.

Abbiamo assistito ad oltre un’ora di intervento del Garante dei detenuti - dott. Paolo Allemano (PD) - il cui compito istituzionale si è trasformato ben presto in un’intemerata politica mascherata da relazione annuale, con frequenti attacchi al Governo nazionale e un tono che sembrava più volto a trasformare il carcere di Saluzzo in un hotel a 5 stelle.

Quando però è toccato passare alle interpellanze sui problemi concreti della Città, ed in particolare ci riferiamo a quella sul tema migranti e sull’occupazione impropria del Parco Gullino, il sipario è calato.

La maggioranza e il Presidente del Consiglio Andrea Momberto (PD) hanno di fatto impedito ogni forma di discussione, appellandosi rigidamente alla norma dei “5 minuti” previsti dal Regolamento per la dichiarazione di gradimento alla risposta del Sindaco alle interpellanze. Una regola che in altre occasioni è stata interpretata con buon senso e flessibilità ma che ieri, guarda caso, è diventata un muro utile a evitare un confronto che evidentemente imbarazza chi governa.

Il Sindaco, da parte sua, ha confermato l’inerzia e l’indecisione che da anni caratterizzano la gestione del fenomeno migratorio a Saluzzo ancorandosi ancora una volta alla speranza (più volte da lui proferita) che il parco si liberi da solo. Una posizione che dimostra l’assenza totale di una linea politica, di una strategia e di un’assunzione di responsabilità in una Città dove da oltre 21 anni la stessa parte politica è al governo senza però essere mai stata capace di adottare una soluzione definitiva e capace di coniugare accoglienza e rispetto per il decoro urbano e la vivibilità dei cittadini.

Quando c’è da decidere su altri temi la maggioranza impone le proprie scelte ricordando che comandano loro perché hanno vinto – detto loro, non nostro. Ma quando invece non sanno cosa fare – ed è sotto gli occhi di tutti – allora si appellano alla collaborazione e chiedono aiuto a tutti, dimostrando una doppia morale e un uso strumentale delle istituzioni.

Il risultato è sotto gli occhi dei saluzzesi: ordine pubblico sottovalutato da chi amministra, esigenze dei cittadini ignorate, e una città che si trascina tra emergenze e silenzi. Un silenzio utile solo a chi non ha più idee ma continua a occupare il potere senza mai aprirsi a un vero confronto democratico.

Per questo, come Consiglieri di minoranza, siamo oggi costretti a uscire pubblicamente con questo comunicato, per ribadire quello che ieri non abbiamo potuto fare, ovvero che non accettiamo che Saluzzo venga governata con sufficienza e senza ascolto.

È il momento di dire basta. A chi governa chiediamo meno presunzione e più responsabilità. Ai cittadini, chiediamo di non abituarsi all’indifferenza.

I Consiglieri Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana e Sanzonio