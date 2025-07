Studentessa di Pocapaglia vince concorso per corsi velici della Marina Militare

È di Pocapaglia una delle vincitrici del concorso per corsi velici estivi della Marina Militare - Mara Mattis, classe 2008, ha terminato il terzo anno del Liceo Linguistico di Bra con una media di 9.8 (uno dei requisiti del concorso era l’alto rendimento scolastico), ed è stata selezionata su oltre 6.000 candidati per partecipare ai prestigiosi corsi, riservati a 400 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (200 ragazze e 200 ragazzi), di cui soltanto 14 per il Piemonte.

I corsi si sono svolti nel mese di luglio presso le quattro sedi storiche della Marina: l’Accademia Navale di Livorno, le Scuole Sottufficiali di La Maddalena e Taranto, e la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.

Durante i 10 giorni di corso, i partecipanti hanno affrontato prove in acqua, lezioni teoriche e attività pratiche a bordo delle imbarcazioni dello sport velico della Marina Militare, guidati da istruttori qualificati e personale militare esperto.

Mara ha partecipato al corso dall'8 al 18 luglio presso l’Accademia Navale di Livorno. La ragazza confessa che la vela per lei è stata un’esperienza totalmente nuova, nonostante tra i suoi hobby non mancasse lo sport, come la pallavolo.

“Mi porto dietro una conoscenza più approfondita della Marina Militare, tante amicizie nuove, da tutta Italia. Un grande arricchimento. E poi un bel ricordo in generale” dice la studentessa, che si è portata a casa, oltre all’attestato di partecipazione, una medaglia per il terzo posto alla gara di vela a fine corso.