Ciclismo: il vincitore della Fausto Coppi 2024 Stéphane Cognet sospeso per doping

Il ciclista amatoriale Stéphane Cognet, vincitore della Fausto Coppi 2024 ed in gara nella Granfondo cuneese anche nell'ultima edizione, è stato sospeso per doping.

Lo ha comunicato ufficialmente la NADO Italia Antidoping, annunciando la positività dell'atleta al betametasone.

LA NOTA UFFICIALE DELL'ASD FAUSTO COPPI

L’ASD Fausto Coppi on the road prende atto della comunicazione pubblicata in data 22 luglio 2025 sul sito della NADO Italia Antidoping in merito alla sospensione cautelare di Stéphane Cognet partecipante alla Granfondo La Fausto Coppi tenutasi a Cuneo il 29 giugno 2025.

L’associazione organizzatrice attende la fine del procedimento per trarre le dovute conclusioni.

Il doping nel ciclismo danneggia lo sport, ma la trasparenza, la vigilanza e un cambiamento culturale sono fondamentali per proteggere questa disciplina e chi la pratica.