Edoardo Ferrari di Bra, medaglia d’argento ai campionati nazionale Under 23 di pesca alla trota in torrente

Ottima stagione per la Fipsas Cuneo - Federazione nazionale pesca sportiva e attività subacquee - che conquista un altro grande risultato a livello nazionale, grazie al podio conquistato con tecnica e tenacia da Edoardo Ferrari 22 anni di Bra. Nello scorso fine settimana, infatti, si è aggiudicato il secondo posto nel campionato italiano Under 23 di pesca alla trota con esche naturali in torrente.

La gara, organizzata dalla società Alto Canavese, si è svolta presso il torrente Soana, in provincia di Torino.

“Sono molto soddisfatto del mio podio - spiega con entusiasmo Edoardo Ferrari, della società di pesca sportiva Granda Fishing Club di Fossano, Fipsas Cuneo -. Fin dall’inizio della gara ho intuito che potevo raggiungere un buon risultato e così è stato. Sono contento per me e per la mia squadra”. Edoardo si è avvicinato alla pesca sportiva grazie agli insegnamenti di nonno e papà e fin da ragazzino ha praticato questo sport, anche ad alti livelli.

“La difficoltà più alta della competizione - ricorda Edoardo - è stato proprio il campo da gara, per la sua conformazione. Devo dire comunque che, nonostante il mio buon presentimento iniziale, gli avversari erano tutti molto forti. Prossimo anno - sottolinea - ci riproverò in maniera ancora più determinata”.

“Complimenti al giovane Edoardo che ha mantenuto alti i colori della Fipsas di Cuneo e non solo, visto che è l’unico piemontese salito sul podio - dice il presidente provinciale e regionale Fipsas Giacomo Pellegrino -. E complimenti anche ad un altro atleta cuneese, Gabriel Gastaldi, sempre della Granda Fishing che si è piazzato decimo a livello nazionale. Gli ottimi risultati raggiunti - precisa il presidente Pellegrino -, soprattutto da pescasportivi così giovani, confermano che la pesca è uno sport molto amato, spesso tramandato di padre in figlio, a totale contatto con la natura e soprattutto praticato nel piu totale rispetto dell’ambiente”.