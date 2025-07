Baseball serie B - Ora è ufficiale: il JFK Mondovì è matematicamente primo in classifica; L'allenatore Leo Marconi: "Stagione straordinaria" (VIDEO)

Ora è ufficiale: il JFK Mondovì chiuderà la regular season del Campionato di Baseball di serie B al primo posto in classifica, mal che vada in coabitazione. Il verdetto è giunto ieri sera. Nei minuti in cui sul monregalese si abbatteva un violento nubifragio, il Cabs Seveso subiva sul campo del Rho la sconfitta per 5-4 nel match di recupero. A un turno dal termine della regular season, pertanto, i Galletti hanno mantenuto due punti di vantaggio dal Cabs.

Questo sabato sarà proprio il Rho a ospitare i biancoblù monregalesi, che a questo punto si prefiggono l'obiettivo di mantenere il primato in solitaria. Si tratterebbe, tuttavia, di una vittoria di Pirro, visto che nonostante il primo posto, il Mondovì non potrà prendere parte ai Play-off promozione a causa del regolamento, che condiziona l'accesso ai Play-off alla partecipazione di una propria squadra nel campionato giovanile under-18. Squadra che al momento a Mondovì non c'è, ma che probabilmente ci sarà nel prossimo anno.

Niente Play-off, dunque per i "Galletti", ma una pioggia di complimenti per il cammino di una squadra rimasta in testa alla classifica per quasi tutta la stagione. "Merito del gruppo" - spiega il bravo allenatore Leo Marconi, tra i principali artefici di questa splendida cavalcata. L'allenatore originario di Buenos Aires descrive ai nostri microfoni le sue sensazioni, senza disdegnare di rivolgere lo sguardo al futuro: