Mondovì - Giuseppe Bosetti allo Smile Volley Camp: "Per la pallavolo questa è una provincia spettacolare" (VIDEO)

Seconda settimana per lo "Smile Volley Camp" in corso ad Artesina e Mondovì, organizzato dall'omonima associazione e che vede la partnership del Mondovì Volley. Un evento che ha raccolto l'adesione di 400 ragazzi e ragazze provenienti da diverse regioni d'Italia, tutti accomunati dall'amore per la pallavolo. Il Camp vede la presenza di tecnici di altissimo livello. Questa settimana è il turno di una autentica istituzione della pallavolo nazionale.

Parliamo del prof. Giuseppe Bosetti, una vita trascorsa prima come giocatore e poi come allenatore. I suoi 70 anni, festeggiati lo scorso 31 maggio, non sembrano minimamente scalfire la passione e la voglia di fare di un tecnico che ha fornito un contributo straordinario al settore giovanile italiano. Per il coach varesino anche una "lectio magistralis" al PalaManera, grazie al corso di aggiornamento organizzato in collaborazione con la Fipav di Cuneo e che ha registrato la presenza di ben 36 allenatori del cuneese, tutti pronti a carpire e portare a casa anche il più piccolo consiglio o segreto.

Nella nostra intervista un simpatico pensiero per l'amico Silvano Prandi e anche l'orgoglio per essere il padre di una campionessa olimpica come Caterina Bosetti: